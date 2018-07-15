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Мяч финала ЧМ-2018 с автографами отправят спасенным детям в Таиланде
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Мяч финала ЧМ-2018 с автографами отправят спасенным детям в Таиланде 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Мяч с финала чемпионата мира — 2018 с автографами игроков отправят спасенным детям из Таиланда, сообщает ТАСС.
Мяч во время перерыва финальной игры мундиаля принесли в главную ложу московских «Лужников», где его подписали все присутствующие на матче президенты стран и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. После этого мяч отправят спасенным детям.
23 июня члены юношеский таиландской команды по футболу оказались заложниками в пещере, которую не могли покинуть из-за сильного ливня. 10 июля всех пострадавших удалось эвакуировать.
ФИФА пригласила пострадавших на финальный матч ЧМ-2018, однако они не смогли его посетить из-за того, что сейчас находятся в больнице. Также они приглашены церемонию вручения наград, которая пройдет в Лондоне 24 сентября.
Ранее выбежавших на поле во время финала ЧМ участников Pussy Riot доставили в полицию.
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Женский форум  Ещё 301 источник 
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