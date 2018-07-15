Мяч финала ЧМ-2018 с автографами отправят спасенным детям в Таиланде

Мяч с финала чемпионата мира — 2018 с автографами игроков отправят спасенным детям из Таиланда, сообщает ТАСС

Мяч во время перерыва финальной игры мундиаля принесли в главную ложу московских «Лужников», где его подписали все присутствующие на матче президенты стран и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино . После этого мяч отправят спасенным детям.

23 июня члены юношеский таиландской команды по футболу оказались заложниками в пещере, которую не могли покинуть из-за сильного ливня. 10 июля всех пострадавших удалось эвакуировать.

ФИФА пригласила пострадавших на финальный матч ЧМ-2018, однако они не смогли его посетить из-за того, что сейчас находятся в больнице. Также они приглашены церемонию вручения наград, которая пройдет в Лондоне 24 сентября.

Ранее выбежавших на поле во время финала ЧМ участников Pussy Riot доставили в полицию.