Мяч финальной игры ЧМ-2018 с автографами отправят детям, спасенным из пещеры в Таиланде

МОСКВА, 15 июля. / ТАСС /. Мяч, использованный в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции, принесли во время перерыва в главную ложу стадиона «Лужники», где проходит игра, передает корреспондент ТАСС.

Этот мяч, как ожидается, подпишут все присутствующие на матче президенты стран и глава ФИФА Джанни Инфантино , после чего мяч будет отправлен в подарок детям, спасенным из пещеры в Таиланде.

Ранее Международная федерация футбола пригласила подростков и их тренера, которые находились в заточении в пещере несколько дней, на финал ЧМ-2018. Однако школьники не смогли приехать, поскольку находятся в больнице после эвакуации. Тем не менее ФИФА пригласила их на церемонию вручения наград, которая пройдет в Лондоне 24 сентября.

Ранее агентство Reuters сообщило, что дети и их тренер смогут посмотреть финал чемпионата в записи, поскольку из-за разницы во времени во время самой игры они будут спать.

23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну — из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй.