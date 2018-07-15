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Мяч финальной игры ЧМ-2018 с автографами отправят детям, спасенным из пещеры в Таиланде
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Мяч финальной игры ЧМ-2018 с автографами отправят детям, спасенным из пещеры в Таиланде 

ТАСС 37 минут назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Мяч, использованный в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции, принесли во время перерыва в главную ложу стадиона «Лужники», где проходит игра, передает корреспондент ТАСС.
Этот мяч, как ожидается, подпишут все присутствующие на матче президенты стран и глава ФИФА Джанни Инфантино, после чего мяч будет отправлен в подарок детям, спасенным из пещеры в Таиланде.
Ранее Международная федерация футбола пригласила подростков и их тренера, которые находились в заточении в пещере несколько дней, на финал ЧМ-2018. Однако школьники не смогли приехать, поскольку находятся в больнице после эвакуации. Тем не менее ФИФА пригласила их на церемонию вручения наград, которая пройдет в Лондоне 24 сентября.
Ранее агентство Reuters сообщило, что дети и их тренер смогут посмотреть финал чемпионата в записи, поскольку из-за разницы во времени во время самой игры они будут спать.
23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну — из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй.
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Женский форум  Ещё 299 источников 
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