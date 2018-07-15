Названа дата выписки спасенных в Таиланде детей

Спасенную из затопленной пещеры в Таиланде детскую футбольную команду и их тренера выпишут из больницы в четверг, 19 июля, сообщает телеканал «360».

Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Таиланда.

"Все 13 «Лесных вепрей» будут выписаны из больницы в четверг, 19 июля. Мы должны хорошо подготовить их и их семьи к пристальному вниманию прессы, которое ожидает их сразу по выходу из больницы", — сообщил глава минздрава Таиланда.

По словам медиков, сейчас все госпитализированные чувствуют себя хорошо, они набирают потерянный вес. Поправился школьник, у которого после эвакуации диагностировали легочную инфекцию. Все время, пока подростки будут находиться в больнице, у них продолжат брать анализы, а также будут наблюдать за их состоянием.

Школьная футбольная команда пропала в Таиланде 23 июня. Подростки отправились с тренером на прогулку в пещеру Тхам Луанг. Из-за наводнения они оказались заблокированы в ущелье. Нашли пропавших только через 10 дней. Эвакуацию спасатели и волонтеры проводили в несколько этапов.