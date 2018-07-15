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Названа дата выписки спасенных в Таиланде детей
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Названа дата выписки спасенных в Таиланде детей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Спасенную из затопленной пещеры в Таиланде детскую футбольную команду и их тренера выпишут из больницы в четверг, 19 июля, сообщает телеканал «360».
Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Таиланда.
"Все 13 «Лесных вепрей» будут выписаны из больницы в четверг, 19 июля. Мы должны хорошо подготовить их и их семьи к пристальному вниманию прессы, которое ожидает их сразу по выходу из больницы", — сообщил глава минздрава Таиланда.
По словам медиков, сейчас все госпитализированные чувствуют себя хорошо, они набирают потерянный вес. Поправился школьник, у которого после эвакуации диагностировали легочную инфекцию. Все время, пока подростки будут находиться в больнице, у них продолжат брать анализы, а также будут наблюдать за их состоянием.
Школьная футбольная команда пропала в Таиланде 23 июня. Подростки отправились с тренером на прогулку в пещеру Тхам Луанг. Из-за наводнения они оказались заблокированы в ущелье. Нашли пропавших только через 10 дней. Эвакуацию спасатели и волонтеры проводили в несколько этапов.
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