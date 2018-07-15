Reuters: спасенным из пещеры в Таиланде школьникам покажут финал ЧМ-2018 в записи

ТАСС , 15 июля. Подростки, спасенные из пещеры в Таиланде, и их тренер смогут в записи посмотреть финал чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве 15 июля. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

Как отметили в больнице Прачанукро, школьники смогут посмотреть финальный матч в записи, а не в прямом эфире. «Учитывая, что прямая трансляция будет идти поздно по местному времени (в 22:00 — прим. ТАСС), а мы хотим, чтобы мальчики отдыхали и не смотрели долго телевизор, мы, вероятно, сделаем запись финальной игры и покажем им ее позже», — сказал сотрудник медицинского учреждения. Ожидается, что детей выпишут из больницы 19 июля.

Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила подростков и их тренера на финал ЧМ-2018, который состоится 15 июля в Москве, когда ребята еще находились в заточении под землей. Ранее стало известно, что школьники не смогут посетить финал чемпионата мира по медицинским показаниям. Тем не менее ФИФА пригласила их на церемонию вручения наград по итогам сезона-2017/18 по версии ФИФА, которая пройдет в Лондоне 24 сентября.

Финальный матч, в котором встретятся сборные Хорватии и Франции, начнется в 18:00 мск на московском стадионе «Лужники».

23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну — из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй.