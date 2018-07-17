Самедов обратился к спасенным в Таиланде детям

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов от лица всей команды обратился к спасенным в Таиланде детям, передает ТАСС

"Выступая на чемпионате мира, мы знали, в какую беду вы попали. Мы очень переживали за вас и следили за событиями.

Вы большие молодцы, что смогли проявить терпение и выдержку. Я желаю вам скорейшего возвращения на футбольное поле, желаю, чтобы все у вас было хорошо, удачи", — сказал футболист в видеосообщении, которое было опубликовано на сайте Российского футбольного союза (РФС).

12 школьников из футбольной команды вместе со своим тренером провели несколько дней в заточении в пещере Тхам Луанг в Таиланде, куда попали, спасаясь от дождя.

Ранее сообщалось, что памятник тренеру Тарасову появится в Москве.