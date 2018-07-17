Ещё
Самедов обратился к спасенным в Таиланде детям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самедов обратился к спасенным в Таиланде детям 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов от лица всей команды обратился к спасенным в Таиланде детям, передает ТАСС.
"Выступая на чемпионате мира, мы знали, в какую беду вы попали. Мы очень переживали за вас и следили за событиями.
Вы большие молодцы, что смогли проявить терпение и выдержку. Я желаю вам скорейшего возвращения на футбольное поле, желаю, чтобы все у вас было хорошо, удачи", — сказал футболист в видеосообщении, которое было опубликовано на сайте Российского футбольного союза (РФС).
12 школьников из футбольной команды вместе со своим тренером провели несколько дней в заточении в пещере Тхам Луанг в Таиланде, куда попали, спасаясь от дождя.
Ранее сообщалось, что памятник тренеру Тарасову появится в Москве.
Газета.Ru: последние новости
Леброн Джеймс поужинал с Ди Каприо и Аль Пачино Мужчина застал ворона за воровством своих бутербродов "Вест Хэм" подписал форварда "Боруссии" Ярмоленко
Женский форум  Ещё 331 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушки начнут ходить в бикини из скотча17
Квитко надела полностью прозрачные брюки41
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера1
Анна Нетребко шестой год носит белое летнее платье12
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото85
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение