Самедов от лица сборной РФ по футболу обратился к детям, спасенным из пещеры в Таиланде

"Выступая на чемпионате мира, мы знали, в какую беду вы попали. Мы очень переживали за вас и следили за событиями. Вы большие молодцы, что смогли проявить терпение и выдержку. Я желаю вам скорейшего возвращения на футбольное поле, желаю, чтобы все у вас было хорошо, удачи", — обратился Самедов к детям из футбольной команды.

Ранее Международная федерация футбола пригласила подростков и их тренера на финал чемпионата мира в России, когда ребята еще находились в заточении под землей. Позднее стало известно, что школьники не смогут посетить игру по медицинским показаниям. Тем не менее, ФИФА пригласила их на церемонию вручения наград по итогам сезона-2017/18 по версии ФИФА, которая пройдет в Лондоне 24 сентября.

23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну — из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй.