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Спасенный тайский ребенок рассказал о жизни в затопленной пещере
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Спасенный тайский ребенок рассказал о жизни в затопленной пещере 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Матери 11-летнего мальчика, который вместе со своими товарищами больше двух недель провел в пещере Тхам Луанг в провинции Чианграй в северном Таиланде, впервые удалось с ним пообщаться, передает ФБА «Экономика сегодня».
Ребенок рассказал, что его футбольная команда «Лесные вепри» хотела провести в пещере не больше часа, поэтому не стала брать с собой еду.
Из-за начавшегося дождя ребята были вынуждены уйти вглубь и оказались в ловушке. Вскоре они начали голодать и могли полагаться только на воду, стекавшую по стенам подземелья.
По ночам там было очень темно и холодно, так что спать приходилось, прижимаясь друг к другу. Их тренер советовал медитировать, чтобы поддерживать силы.
Власти ранее сообщали, что дети потратили 700 батов (около 20 долларов) на чипсы и газированную воду, чтобы отметить день рождения одного из них, и именно это помогало им выживать.
Напомним, спасательная операция по выводу на поверхность 12 школьников и их 25-летнего наставника успешно завершилась 10 июля. В поисках и эвакуации, в откачивании воды из пещеры и в обеспечении работ, длившихся почти 18 суток, участвовали более 3 тысяч человек.
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