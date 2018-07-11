Таиландская пещера, из которой спасли детей, станет туристическим объектом

Затопленная пещера на севере Таиланда, из которой спустя почти три недели с большим трудом и ценой жизни одного из спасателей эвакуировали юниорскую футбольную команду с тренером, может стать одной из достопримечательностей страны. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заместителя главы национальных парков Таиланда Чонгклая Ворапонсатрона.

— Сегодня в этой кризисной ситуации я не хочу говорить о работе, но я думаю, что народу Таиланда повезло, что у нас появится привлекательная туристическая достопримечательность мирового уровня, — заявил он.

Ворапонсатрон также добавил, что решение этого вопроса возьмет на себя министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ранее Пятый канал рассказывал о 12 подростках от 11 до 16 лет и их футбольном тренере, которые оказались замурованными в ходе экскурсии по одной из пещер. Ее затопила и все выходы на поверхность были перекрыты. В течение 10 дней пропавших искали, а после искали способ освободить без риска для жизни.

Сейчас спасатели сворачивают полевой госпиталь, дети находятся в больнице — восстанавливаются. Их жизни больше ничто не угрожает.