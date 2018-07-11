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Таиландская пещера, из которой спасли детей, станет туристическим объектом
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Таиландская пещера, из которой спасли детей, станет туристическим объектом 

Пятый канал 23 минуты назад
Фото: Пятый канал
Затопленная пещера на севере Таиланда, из которой спустя почти три недели с большим трудом и ценой жизни одного из спасателей эвакуировали юниорскую футбольную команду с тренером, может стать одной из достопримечательностей страны. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заместителя главы национальных парков Таиланда Чонгклая Ворапонсатрона.
— Сегодня в этой кризисной ситуации я не хочу говорить о работе, но я думаю, что народу Таиланда повезло, что у нас появится привлекательная туристическая достопримечательность мирового уровня, — заявил он.
Ворапонсатрон также добавил, что решение этого вопроса возьмет на себя министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Ранее Пятый канал рассказывал о 12 подростках от 11 до 16 лет и их футбольном тренере, которые оказались замурованными в ходе экскурсии по одной из пещер. Ее затопила и все выходы на поверхность были перекрыты. В течение 10 дней пропавших искали, а после искали способ освободить без риска для жизни.
Сейчас спасатели сворачивают полевой госпиталь, дети находятся в больнице — восстанавливаются. Их жизни больше ничто не угрожает.
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