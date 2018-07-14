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Юных футболистов, спасённых из таиландской пещеры, выпишут из больницы 19 июля
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Юных футболистов, спасённых из таиландской пещеры, выпишут из больницы 19 июля 

Чемпионат.com 14 июля 2018
Фото: Москва24
Министр здравоохранения Таиланда Пиясакон Саконсатаядон заявил, что все 12 юных футболистов и из тренер, ранее спасённые из затопленной пещеры Тхам Луанг, будут выписаны из больницы 19 июля.
«Ребята и их тренер покинут больницу в четверг, 19 июля. мы должны тщательно подготовить их семьи и самих пострадавших к вниманию публики и средств массовой информации, которое ожидает их после выписки из больницы», — сказал министр в эфире телеканала Thai PBS.
Напомним, дети и их футбольный тренер пропали 23 июня и были найдены в пещере Тхам Луанг спустя 10 дней, где оказались заблокированными из-за внезапного наводнения. 8 июля началась операция по спасению команды. В ней участвовали 13 специалистов, среди которых таиландские военнослужащие — пять опытных боевых пловцов.
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