Ники Хилтон изуродовала диетами собственные ноги

Модель не только покрылась буграми, но еще и не сумела скрыть проступившие синяки…

После появления Ники Хилтон на французской Неделе моды ее ноги превратились в интернет-мем. Мало того что девушка выглядит очень уставшей и изнуренной, так на ее некогда роскошные ноги теперь и вовсе не взглянешь без слез!

На снимках, сделанных фотографами на улицах Парижа, видно, что ноги девушки болезненно бледные, покрылись буграми, да еще и проступают сквозь прозрачную кожу синяки. После такого кажется, что Нике лучше и вовсе не оголяться…

Поклонники тут же решили, что виной тому чудовищные диеты, на которых сидит девушка после рождения младшей дочурки Тедди Мэрилин. Желание скинуть набранный за беременность вес оказалось так велико, что девушка решила питаться одними овощами.

Да, и муж, банкир Джеймс Ротшильд , кажется, совсем нервы женушки не щадил. И часто подтрунивал над любимой, что женился на модели и хочет, чтобы Хилтон ею и оставалась.

Что же, кажется, такими темпами, если Ника забеременеет в третий раз, то она и вовсе рискует исчезнуть с лица земли… Все-таки со здоровым видом и улыбкой она нам была куда милее.

Напомним, Ника Хилтон и Джеймс Ротшильд стали родителями во второй раз меньше года назад. У пары также есть старшая дочь Лили Грейс Виктория.

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