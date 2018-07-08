Скандал ЧМ-2018: Для «русских шлюх» мужиков в стране не осталось

Чемпионат мира футболу для нас стал кривым зеркалом во всех смыслах. И не только потому, что сразу вылетели мировые гранды футбола, а наверх выплыли не замеченные ранее ни в каких крупных победах команды. Это дело уже спортивных экспертов разбирать почему именно в России немцы резко разучились побеждать, испанцы сдались практически без боя, бразильцы превратились в беспомощную дворовую команду, тогда как как не самые любимые англичане оказались в фаворитах. Зазеркалье еще и в том, что сами россияне разделились на тех, кто болеет за собственную команду и тех, кто ее просто ненавидит. Кажется, ни в одной стране мира такое невозможно. А у нас, видимо, такое произошло из-за отстойных пиарщиков и пропагандистов всех мастей, которые просто переусердствовали, рассказывая денно и нощно, какие мы замечательные, а остальные все уроды.

Уродов и среди нас хватает. Тут и этот дурацкий скандал с дамой по фамилии Панина из Леруа-Мерлен выполз, которая болельщиков обвинила в смертоубийстве, обозвала их ватниками. За что? Видимо, у девушки такая ненависть к россиянам накопилась из-за того, что они ходят в магазин, где она работает и должна создавать ему положительный имидж. Как вы понимаете, у девушки вышло славно. Россияне этому Леруа чуть ли не бойкот объявили. Но хоть просклоняли название магазина. Тот еще пиар, прямо скажем. Впрочем, какие пиарщики, такой и пиар.

Другие в этом зазеркалье возмутились легковесным поведением наших женщин и обозвали шлюхами. Мол, ходят соблазняют иностранцев. Тут же вспомнили, что это дескать поколение такое, взрощенное на Доме-2 и других низкоморальных передачах, а после них куда? Конечно, только на панель стройными рядами.

Смешно, не правда ли? А проблема-то совсем в другом. Русским девушкам не хватает реальных мужчин. Для создания семьи, любви и верности. Вот и ринулись многие посмотреть на толпы заморских любителей футбола, которые тоже сразу обратили внимание на наших красавиц в кокошниках и мини-юбках.

За что осуждать-то? Это просто какой-то советский комплекс зажатого отечественного мужичка перед заграницей. Когда менять на валюту давали копейки, и девушек наших иностранцы за свой счет водили на выставки и в рестораны, а несчастные мужики тряслись над каждой копейкой, выкраивая на покупки для жен и детей. И уж точно ничего не оставалось на широкие жесты для ухаживаний за соотечественницами. А потому, видимо, в крови у наших таких вот мужичков ненависть к ярким женщинам.

Вспоминается, как один знакомый делился когда-то, что попав впервые за границу по-другому взглянул на наших дам. Там даже серенькие мышки на глазах превращались в красоток под восхищенными взглядами иностранцев. Они-то в них могли рассмотреть и нежность, и красоту, и обаяние. А у наших-то притязания всегда ого-го какие были! Если образована и с должностью, то не высовывайся, если красавица и стройняшка, то не вздумай нравиться больше никому, если хозяйка и стряпуха, то сиди дома и рот не открывай. А мужички они себя в любом виде любили и ни в чем не отказывали. По несколько семей имели, от жен уходили и даже осуждения не получали. Правда, в советские времена за это на партсобраниях ругали, но там тоже выход находился быстро, главное, было не тянуть с заключением последующего брака.

Нет, я не брюзжу. Я точно знаю сколько вокруг меня красивых, умных девчонок, которые не могут найти себе вторую половинку только потому, что они такие яркие. Таких боятся. А вот когда эти красотки выезжают за границу, замуж выходят моментально. И думаете — это их мечта быть замужем за иностранцем? Да нет, вышли бы и здесь, если сумели. Если бы нашлись достойные, которые при виде таких красоток брезгливо губу не выпячивают и не шипят: шлюха.

Сейчас вон туроператоры рейтинги составляют, выясняют, где самые красивые болельщицы живут в России. То ли в Москве, то ли в Санкт-Петербурге, то ли Казани и Екатеринбурге. А везде красивых — целые улицы и города! И получается, что чем больше наши девушки нравятся иностранцам, тем меньше нравятся своим. Ишь, чего вздумали, соблазнять всякое иностранное быдло, пишут наши писаки от лица якобы всех российских мужчин.

Да-да, так и заявляют. И в этом тоже виден вечный комплекс неполноценности. Быдло это те, кто потратил в России сотни тысяч долларов и евро, создал незабываемую атмосферу праздника, красивый футбол, а еще на наших девчонок всех возрастов смотрел, не скрывая восхищения! Испанцы, англичане, немцы, мексиканцы, аргентинцы, французы оценили красоту россиянок. Причем там у них не принято на женщин постарше смотреть как на пустое место. У них просто не принято-то на малолетках жениться после 50, они и на ровесниц заглядываются!

Вспоминается старый анекдот про то, как армянскому радио задали вопрос, что такое демагогия, и ответ (не буду его приводить во всей красе, а немного смягчу,) но смысл в том, что демагогия, это когда муж пытается убедить жену, что импотент это гораздо лучше, чем секс-гигант сосед. Рассуждения о женщинах шлюхах из той же оперы. Ничего предложить не можешь? Обзови шлюхой и делов-то!

Американская журналистка The Daily Beast русского происхождения Анна Немцова пообщалась с российскими девушками, которые ей встречались в фан-зонах и действительно многие ей признавались, что ищут мужей среди иностранцев. Анна пишет, что немногие россияне понимают, насколько женщины устали от их сексистского взгляда на мир, их абьюзивного (жестокого и насильственного) поведения, их бесстыдных измен. У женщин свои причины быть разочарованными. По данным последних опросов, более 2 млн молодых россиян и россиянок мечтают бежать за границу. Поэтому неудивительно, что россиянки ищут иностранных бойфрендов и мужей в 11 городах, принимающих чемпионат мира, — заключает журналистка.

И ведь действительно, не сейчас, так потом соберутся и уедут. А наши мужчины что? Так и будут брюзжать по поводу шлюх или посмотрят на себя с другой стороны? Вспомнят, что они мужчины, наконец?

Как это сделала наша сборная, например. Знаете, не одна я, когда смотрела на их игру увидела, что в футбол у нас теперь играют настоящие мужчины, а не кучка гламурных миллионеров, интересы которых сводились на светские скандалы, покупки для подружек из модельного бизнеса и какое-то вечное нытье.

Наконец наша сборная показалась нам совсем с другой стороны. И скупые по-мужски слезы Дзюбы заставили рыдать всех без исключения россиянок. Мы за таких мужчин. Искренних, надежных, желающих отстоять интересы не только свои, но и страны, наши с вами…

В общем, с днем семьи, любви и верности вас, наши мужчины.

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