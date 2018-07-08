Кочевники, русичи и рыцари. Под Белгородом прошел фестиваль «Порубежье»

Фестиваль «Порубежье. Белый город» проводится в Белгородской области уже 12 лет подряд. В этом году его площадкой стал юрта-парк «Крапивенское городище». Это живописное место в поле среди меловых холмов находится неподалёку от археологического памятника — раскопок древнего поседения племени северян, живущего на Белгородской земле ещё в домонгольский период.

Десять клубов исторической реконструкции Белгорода, Шебекино, Курска, Железногорска, Воронежа, Боброва, Санкт-Петербурга, Тулы, Ельца, Рязани иотдельные участники из стран СНГ представили, как жили и сражались в Древней Руси, европейских странах и степных народах.

«Этот ежегодный фестиваль организует клуб «Дружина». Мы проводим фестиваль каждый год, в этом году — даже дважды. В майские праздники фестиваль был посвящен XVII-XVIIIвекам. Летняя встреча посвящён XIII-XVвекам», — рассказывает член клуба «Дружина» Анастасия Долженкова. Мы знакомимся с ней в одной из палаток, где она рукоделием.

«Я занимаюсь исторической реконструкцией почти десять лет, в клубе «Дружина» состою пять лет, — рассказывает Анастасия. — Сюда меня привёл интерес к истории и к рукоделию. Всё, что на мне надето, я сшила и вышивала сама. Интересно всегда узнать что-то новое, ведь чтобы воссоздать исторический костюм, надо, прежде всего, узнать, а как жили наши его создатели. Даже если воссоздавать быт Древней Руси, нужно знать, каким он был конкретно в Новгороде или в Киеве. Понимание этих маленьких деталей дают находки на археологических раскопках, изобразительные источники –прежде всего, иконы. Например, мой костюм относится к эпохе Киева XIII века».

Фестиваль длится несколько дней, из которых только — туристический. Гости могут посетить палаточный город под открытым небом. Тут и юрты кочевников, и палатки средневековых рыцарей, и простые жилища русичей, с котелками над огнём.

Здесь для гостей организованы мастер-классы по стрельбе из лука и метанию копья, показательная работа кузни. Любой желающий может примерить на себя настоящее облачение средневекового рыцаря. Латы, доспехи и шлемы радуют не только мальчишек, но и девушек — им нравится позировать на фото в кольчуге и с топориком в руках.

Здесь угощают квасом по старинным рецептам, сбитнем, блинами с мясом, пловом и шашлыком. В торговых рядах можно купить изделия народных промыслов, штучные украшения из металла, плетеную утварь, глиняную посуду. На сцене выступают фолк-группы, над полем постоянно звучит ненавязчивая старинная музыка.

Олеся Кущина из Орла и Александра Степаненко из Санкт-Петербурга в средневековых нарядах рассказывают, как выглядели женщины Крапивенского городища в XIIIвеке.

«Мы занимаемся пошивом одежды, ткачеством поясов, вышивкой. Все эти костюмы мы сделали своими руками, — говорит Олеся Кущина. — На Саше платье, в котором никто не работал в поле. Оно скорее для того, чтобы находиться дома или в гостях, где нужно показать, что у тебя есть достаток. Нижнее платье длинное и с рукавами, как и верхнее, служило нижним бельём. Обувь кожаная, уже не берестяные лапти. Платье не очень яркое — это говорит о том, что девушка, хоть и имеет достаток, не может себе позволить тёмно-синий насыщенный или ярко-красный цвета, которые достигались привозными красителями. Такие красители доставлялись на Русь издалека, стоили очень дорого, и ткани подобного цвета могли себе позволить только очень богатые люди».

Огороженное деревянными столбами пространство — ристалище. Мы знакомимся возле него с Артёмом Дмитриевым — он изображает ландскнехта XVIвека из Германии. Дмитрий представляет воронежский клуб исторической реконструкции, приезжает в Белгородскую область на фестиваль уже в пятый раз.

На ристалище проходить турнир по современному мечевому бою. На головы участники надевают мягкие шлемы с решётками, в руках держат мягкие щиты. Организаторы поясняют, что, поскольку день стоит очень солнечный и жаркий, надевать на себя настоящие доспехи из железа реконструкторы пока не могут, ведь их вес тогда будет в полтора раза тяжелее. Но и в спортивном виде бой всё равно выглядит впечатляюще.