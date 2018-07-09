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В Саратовской области массово продолжают тонуть люди
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В Саратовской области массово продолжают тонуть люди 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
За неполные три дня в регионе утонуло три человека. А всего с начала лета жертв на воде достигло 23 (из них семеро детей). Среди последних случаев управление МЧС отметило гибель женщины в судоходном канале Балаково, купавшейся неподалеку от запрещающего знака (7 июля). 8 июля в районе городского пляжа на Волге найдено тело 11-летней девочки. 9 июля нетрезвый молодой человек пришел рано утром на энгельсский пляж и вопреки предупреждениям сторожей полез в воду. Спасатели вытащили тело на берег, но было уже поздно.
Правила безопасного поведения на воде:
— не купайтесь и тем более не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте за буйки;
— не уплывайте на надувных матрасах далеко от берега;
— не купайтесь в нетрезвом виде;
— обязательно научите плавать своих детей и не оставляйте их без присмотра.
Советы по поведению человека на воде:
— если вы устали, то отдыхайте на воде, лежа на спине; для этого расправьте руги и ноги, лягте головой на воду и расслабьтесь;
— если вы замерзли, согревайтесь, по очереди напрягая руки и ноги; отдохнув, снова плывите к берегу;
— если вас подхватило течение реки — двигайтесь по диагонали к ближнему берегу;
— если у вас свело ногу, погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, с силой, рукой потяните на себя ступню за большой палец.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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