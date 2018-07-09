В Саратовской области массово продолжают тонуть люди

За неполные три дня в регионе утонуло три человека. А всего с начала лета жертв на воде достигло 23 (из них семеро детей). Среди последних случаев управление МЧС отметило гибель женщины в судоходном канале Балаково, купавшейся неподалеку от запрещающего знака (7 июля). 8 июля в районе городского пляжа на Волге найдено тело 11-летней девочки. 9 июля нетрезвый молодой человек пришел рано утром на энгельсский пляж и вопреки предупреждениям сторожей полез в воду. Спасатели вытащили тело на берег, но было уже поздно.

Правила безопасного поведения на воде:

— не купайтесь и тем более не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте за буйки;

— не уплывайте на надувных матрасах далеко от берега;

— не купайтесь в нетрезвом виде;

— обязательно научите плавать своих детей и не оставляйте их без присмотра.

Советы по поведению человека на воде:

— если вы устали, то отдыхайте на воде, лежа на спине; для этого расправьте руги и ноги, лягте головой на воду и расслабьтесь;

— если вы замерзли, согревайтесь, по очереди напрягая руки и ноги; отдохнув, снова плывите к берегу;

— если вас подхватило течение реки — двигайтесь по диагонали к ближнему берегу;

— если у вас свело ногу, погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, с силой, рукой потяните на себя ступню за большой палец.