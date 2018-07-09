Житель Новосибирской области через суд требует от стоматологической клиники в Сочи 4 млн рублей

Краснодар. 9 июля — Новая Кубань. В Новосибирском областном суде рассматривается иск от местного жителя, который неудачно полечил зубы в стоматологической клинике в Сочи. Как пишет заявитель, он заплатил 2,3 млн рублей за так называемые «скобки», которые должны были выровнять зубы, а также растянуть мышцы челюсти. Но вместо этого гость олимпийской столицы получил серьезные проблемы со здоровьем.

— У меня постоянно болит нижняя челюсть, голова, мышцы подбородка, опухают язык и щеки. При разговоре постоянные болезненные ощущения, появились дефекты речи, зубы стали чувствительными к теплому и холодному. Я не могу употреблять твердую пищу. Подобных проблем со здоровьем до проведенных в клинике манипуляций у меня никогда не было, — рассказал мужчина.