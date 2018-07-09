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Житель Новосибирской области через суд требует от стоматологической клиники в Сочи 4 млн рублей
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Житель Новосибирской области через суд требует от стоматологической клиники в Сочи 4 млн рублей 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 июля — Новая Кубань. В Новосибирском областном суде рассматривается иск от местного жителя, который неудачно полечил зубы в стоматологической клинике в Сочи. Как пишет заявитель, он заплатил 2,3 млн рублей за так называемые «скобки», которые должны были выровнять зубы, а также растянуть мышцы челюсти. Но вместо этого гость олимпийской столицы получил серьезные проблемы со здоровьем.
— У меня постоянно болит нижняя челюсть, голова, мышцы подбородка, опухают язык и щеки. При разговоре постоянные болезненные ощущения, появились дефекты речи, зубы стали чувствительными к теплому и холодному. Я не могу употреблять твердую пищу. Подобных проблем со здоровьем до проведенных в клинике манипуляций у меня никогда не было, — рассказал мужчина.
По его словам, в сочинской клинике дефекты исправить не смогли. Тогда новосибирец вышел на другое медицинское учреждение, где ему за 528 тысяч рублей обещали провести повторное лечение. Истец заявляет, что он предлагал клинике решит вопрос полюбовно, вернув ему деньги. Однако сочинские стоматологи не согласились на такой вариант. Теперь вопрос будет решаться в суде. Пострадавший мужчина требует вернуть ему уже 3,8 млн рублей. В эту сумму входит уже и компенсация за моральный вред, пишет «Федерал пресс».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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