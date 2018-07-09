Галкин похвастался способностью предсказывать результат сборной по футболу

Телеведущий Максим Галкин опубликовал старую видеозапись, в которой был предсказан результат сборной России по футболу.

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram архивное видео передачи «Лучше всех!» где он и одна из участниц программы предсказали выход сборной России по футболу из группы, игру в 1/8 и четвертьфинале.

«Это невероятно! Листайте и смотрите до конца — эфир программы «Лучше Всех!» от 4 июня 2017 (!) года. Я с талантливой девочкой Леной год назад предсказал результат нашей сборной! Да мы круче осьминога Пауля!», — гласит подпись в видеороликам.

Лена и Галкин «гадают на ромашке», на лепестках которой сделаны предсказания — последний оставшийся лепесток и есть сбывшееся предсказание о том. Что российская сборна по футболу сможет выйти в четвертьфинал ЧМ–2018.

Напомним, 7 июля сборные России и Хорватии встретились на стадионе «Фишт» в Сочи в рамках 1/4 матча ЧМ по футболу. В основное время игра закончилась ничьей со счетом 2:2, но серия пенальти выявила победителя — хорваты выиграли со счетом 4:3.