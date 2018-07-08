Православные хоругвеносцы раскрыли секрет «союза двух сердец»

В День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, News.ru решил узнать секрет счастливой жизни этой супружеской пары.

Представитель Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко посоветовал молодоженам «венчаться» и «ходить в церковь». «Верить в душе — недостаточно», указал собеседник News.ru, пообещав, что у благочестивых влюбленных «союз двух сердец будет обеспечен» и «пара будет связана на небесах».

Мирошниченко также призвал молодых людей соблюдать верность и совместно преодолевать невзгоды, как это делали Пётр и Феврония.

Повесть о князе и его жене рассказывает историю их знакомства и супружеской жизни. Победивший «крылатого змея» муромский витязь испачкался кровью противника и попросил мудрую девицу Февронию излечить его. На это лекарша ответила: «Если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его».

Петр сначала задумал обмануть простолюдинку: пообещал жениться и не сделал этого. Однако Феврония, по всей видимости, предвидела такой вариант, потому исцелила князя не до конца, и тот через некоторое время вновь заболел. Ему пришлось вновь ехать к Февронии за помощью, и на этот раз Пётр сдержал слово.

В повести особо отмечается, что после свадьбы супружеская пара жила «благочестиво, ни в чем не преступая Божиих заповедей». Пётр не отрёкся от своей жены, когда муромские бояре потребовали изгнать её, а Феврония не отказалась от мужа в обмен на предложенные богатства.

Она также преподала урок прелюбодею, с которым однажды оказалась в одном корабле: приказала ему испить воды в разных местах реки и удостовериться, что вода везде одинаковая. «Так и естество женское одинаково. Почему же ты, забыв о своей жене, о чужой помышляешь?» — спросила его затем Феврония, заставив навсегда отказаться от греховных мыслей.

Считается, что прототипами Петра и Февронии стали княз Давыд Юрьевич и его супруга, княжившие в Муроме с 1205 по 1228 год, пишет ФАН.

Доктор исторических наук Владимир Кучкин в комментарии News.ru высказал мнение, что персонажи легенды — это литературные герои. «Петр и Феврония историческими источниками не зафиксированы», — сказал собеседник агентства.

Впервые День семьи, любви и верности праздновался в России в 2008 году, который объявили Годом семьи. В этом году россияне отмечают семейный праздник уже в одиннадцатый раз.