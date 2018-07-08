«Бездна любви»: на одесской улице образовался пролом в форме сердца

Оседающее бетонное покрытие образовало обвал необычной формы.

На одной из дорог Одессы прямо в асфальте образовался обширный пролом.

Его огородили предупредительными конусами. Вокруг собрались люди, интересующиеся произошедшим.

Постепенно, с течением времени, асфальт начал оседать вновь, тем самым делая дыру все больше и больше. В какой-то момент кусок покрытия провалился вниз, и пролом начал напоминать по форме сердце.

Но и оно продержалось недолго: асфальт продолжил разрушаться, и «сердце» обломками осыпалось вниз.

Видеоролик опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook жительница Одессы Владислава Швец.