«Бездна любви»: на одесской улице образовался пролом в форме сердца 

Оседающее бетонное покрытие образовало обвал необычной формы.
На одной из дорог Одессы прямо в асфальте образовался обширный пролом.
Его огородили предупредительными конусами. Вокруг собрались люди, интересующиеся произошедшим.
Постепенно, с течением времени, асфальт начал оседать вновь, тем самым делая дыру все больше и больше. В какой-то момент кусок покрытия провалился вниз, и пролом начал напоминать по форме сердце.
Но и оно продержалось недолго: асфальт продолжил разрушаться, и «сердце» обломками осыпалось вниз.
Видеоролик опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook жительница Одессы Владислава Швец.