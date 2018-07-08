Писатель и поэт Олег Юрьев скончался в Германии на 59-м году жизни

Российский писатель и поэт Олег Юрьев скончался на 59-м году жизни, сообщает «Инфореактор». Об этом сообщил поэт и друг драматурга Игорь Булатовский на своей странице в социальной сети Facebook.

В своей публикации Булатовский заявил о смерти 58-летнего поэта. Он также отметил, что, несмотря на большое количество стихов и написанной им прозы, жизнь Юрьева оказалась "слишком коротка".

В настоящий момент причины смерти писателя не разглашаются. Дата и время проведения церемонии прощания с поэтом будут объявлены позже.

Отметим, что Олег Юрьев стоял у истоков литературного проекта "Камера хранения". Его произведения печатались в известнейших журналах и газетах, а также были переведены на немецкий, английский, чешский, французский и другие языки.