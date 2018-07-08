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Олег Юрьев скончался в Германии
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Писатель и поэт Олег Юрьев скончался в Германии на 59-м году жизни 

Газета.Ru 5 часов назад
Российский писатель и поэт Олег Юрьев скончался на 59-м году жизни, сообщает «Инфореактор». Об этом сообщил поэт и друг драматурга Игорь Булатовский на своей странице в социальной сети Facebook.
В своей публикации Булатовский заявил о смерти 58-летнего поэта. Он также отметил, что, несмотря на большое количество стихов и написанной им прозы, жизнь Юрьева оказалась "слишком коротка".
В настоящий момент причины смерти писателя не разглашаются. Дата и время проведения церемонии прощания с поэтом будут объявлены позже.
Отметим, что Олег Юрьев стоял у истоков литературного проекта "Камера хранения". Его произведения печатались в известнейших журналах и газетах, а также были переведены на немецкий, английский, чешский, французский и другие языки.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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