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Минздрав поделился рецептом долголетия
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Минздрав поделился рецептом долголетия 

Вести.Ru 7 июля 2018
Долголетие объясняется на 80 процентов образом жизни и на 20 процентов генетикой, заявила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева в интервью RT.
Долгожители физически активны, как правило, не курят и не пьют, после выхода на пенсию продолжают активно общаться и часто работать, занимаются общественной деятельностью, рассказала Ткачева. Немаловажное значение имеет интеллектуальная активность.
Ранее в интервью РИА Новости Ткачева рассказала, что неработающие пенсионеры пьют почти в три раза больше, чем работающие. Эти люди ниже оценивает свое качество жизни и в два раза чаще у них выявляется депрессия.
Эксперт также отметила, что человек, заботящийся о своем здоровье, должен делать в день 10 тысяч шагов.
"40 минут уделять быстрой ходьбе, хотя бы два раза в неделю плавать или ездить на велосипеде", — отметила она.
После 60 не следует переедать, злоупотреблять сладким и соленым, съедать в день по пять порций овощей и фруктов.
Человек, по словам Ткачевой, способен прожить 120 лет — это максимальная продолжительность жизни.
Специалист Минздрава подчеркнула, что 55-летнюю женщину сегодня сложно назвать пожилой, а мужчины в 60 лет часто находятся на пике своей карьеры.
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