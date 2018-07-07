Минздрав поделился рецептом долголетия

Долголетие объясняется на 80 процентов образом жизни и на 20 процентов генетикой, заявила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева в интервью RT.

Долгожители физически активны, как правило, не курят и не пьют, после выхода на пенсию продолжают активно общаться и часто работать, занимаются общественной деятельностью, рассказала Ткачева. Немаловажное значение имеет интеллектуальная активность.

Ранее в интервью РИА Новости Ткачева рассказала, что неработающие пенсионеры пьют почти в три раза больше, чем работающие. Эти люди ниже оценивает свое качество жизни и в два раза чаще у них выявляется депрессия.

Эксперт также отметила, что человек, заботящийся о своем здоровье, должен делать в день 10 тысяч шагов.

"40 минут уделять быстрой ходьбе, хотя бы два раза в неделю плавать или ездить на велосипеде", — отметила она.

После 60 не следует переедать, злоупотреблять сладким и соленым, съедать в день по пять порций овощей и фруктов.

Человек, по словам Ткачевой, способен прожить 120 лет — это максимальная продолжительность жизни.

Специалист Минздрава подчеркнула, что 55-летнюю женщину сегодня сложно назвать пожилой, а мужчины в 60 лет часто находятся на пике своей карьеры.