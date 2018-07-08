Человек с золотой кровью: как австралиец спас жизни двух миллионов младенцев

Много лет назад австралиец Джеймс Харрисон был на грани смерти. Операция на грудной клетке длилась более десяти часов, хирурги наложили несметное количество швов и перелили Джеймсу около 13 литров крови. Все закончилось благополучно, и, когда юноша вышел из больницы, он твердо решил, что станет постоянным донором крови, чтобы помогать людям так же, как кто-то помог ему. Но тогда Джеймс еще не знал, насколько ценным донором он станет.

Источник: Kulturologia

Регулярно сдавать кровь и плазму Харрисон стал по достижении совершеннолетия. Он признается, что после операции буквально жил предвкушением, когда ему позволят стать донором. Вскоре его вызвали в местную больницу для беседы. Там Джеймсу рассказали, что в его крови в большом количестве содержатся антитела, которые играют жизненно важную роль в выживании детей, у которых разные резус-факторы с матерью.

Известно, что если у матери отрицательный резус-фактор, а у ребенка — положительный и при этом антитела в крови матери более активны, то происходят реакции, которые ведут к разным негативным последствиям — от желтухи у новорожденного до выкидыша. У Джеймса в крови обнаружили особые антитела, на основе которых стали производить вакцину иммуноглобулина. Их появление в организме австралийца врачи связывают с переливанием, сделанным ему в юношестве.

Одним словом, донорство стало для Джеймса Харрисона делом всей жизни. Его плазма оказалась настолько ценной, что австралийское правительство застраховало его жизнь на один миллион долларов.

Сейчас Джеймсу 80 лет. Он сдает плазму в среднем раз в три недели. В мае 2011 года он проделал это в тысячный раз, что было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. По примерным подсчетам, Джеймс помог спасти жизни двух миллионов еще не родившихся детей, в том числе жизнь собственной дочери.

27 декабря этому глубоко уважаемому в Австралии человеку исполнится 81 год. Национальные законы запрещают быть донором в таком возрасте. К счастью, сейчас врачи уже нашли альтернативные методы, а вот до 2015 года абсолютно все антирезусные препараты в Австралии изготавливались из плазмы Джеймса Харрисона.