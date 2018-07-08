10 образов для шикарных отпускных фото: учимся у звезд

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 12 Апр 2018 в 8:16 PDT Секрет первый: если хотите выглядеть на снимке стройнее, фотографируйтесь лежа в воде. Благодаря преломлению света ноги будут казаться длинными и худыми, а бедра станут уже. Именно так недавно снялась знаменитая россиянка Ирина Шейк. Модель выгнулась в спине, подчеркнув шикарную грудь, и томно закрыла глаза. Чтобы добиться эффекта профессионального снимка, телефон нужно держать ближе к воде. Тогда разводы на ней будут красиво отражаться. Купальник выбирайте по типу вашей фигуры — слитный или раздельный.

Алессандра Амбросио

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 13 Апр 2018 в 5:12 PDT Бразильская супермодель и один из самых знаменитых ангелов Victoria's Secret Алессандра Амбросио знает самые выгодные ракурсы. Подчеркнуть аппетитные ягодицы лучше всего оседлав надувной скутер в бассейне. Его при желании можно заменить на любой другой плавающий предмет, в том числе и спасательный круг. Для усиления игривого образа наденьте темные очки и повяжите бандану на голову.

Адриана Лима

Публикация от Adriana Lima (@adrianalima) 25 Июл 2017 в 10:04 PDT Другой знаменитый ангел Victoria's Secret Адриана Лима на этот раз раздеваться не стала. И снимок получился не менее эффектным. Простенькая короткая туника, сланцы, мокрые волосы и красота вокруг. Еще один лайфкхак для создания запоминающейся фотографии — естественность. Распахните руки навстречу ветру, закройте глаза или улыбнитесь. Такой снимок точно покорит соцсети. А вообще есть несколько секретов, как сделать идеальные фото для «Инстаграма».

Нина Добрев

Публикация от Nina Dobrev (@nina) 18 Мар 2018 в 1:19 PDT Умение смеяться над собой — секрет красивых фото от актрисы Нины Добрев. Никогда не бойтесь показаться нелепыми. Берите друзей или родственников, с которыми приехали на пляж или на экскурсию в красивый город, и просто начинайте танцевать и смеяться. Снимки получатся яркими, даже через года вы будете пересматривать их с улыбкой. Жизель Бюндхен

Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) 22 Апр 2017 в 10:28 PDT Одна из самых известных супермоделей в мире, бывшая девушка Леонардо Ди Каприо Жизель Бюндхен любит делать на пляже спортивные фотографии — прыгает, бегает и даже стоит на голове. Спорт и ЗОЖ сейчас на пике моды, поэтому сделав такой снимок на отдыхе, вы точно не прогадаете.

Селена Гомес

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 21 Июн 2015 в 2:46 PDT Певица и актриса Селена Гомес начала фотографироваться еще перед прилетом на курорт — на фоне самолета. Пока люди толпятся на посадку, вы легко можете успеть сделать пару красивых кадров. Чем выше подпрыгните и шире улыбнетесь, тем лучше выйдет снимок. Джиджи Хадид

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 15 Авг 2016 в 5:15 PDT Американская супермодель и телеведущая Джиджи Хадид нашла самый выгодный ракурс для снимка с коктейлем на пляже. Фотографируйтесь не анфас, а в профиль. Так грудь и губы будут выглядеть намного соблазнительнее. Дополнят пляжный образ солнечные очки. Чтобы сделать красивый снимок в первый день отпуска, используйте автозагар, который не оставит разводов. Кэндис Свейнпол

South Pacific is back! Go to the @tropicofc Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices) 12 Апр 2018 в 11:15 PDT Горячая блондинка Кэндис Сванепул — настоящий гуру соблазнительных фото на пляже. На этот раз она выбрала необычную позу на спине. Модель выгнулась так, что все ее формы стали еще более выразительными. Кстати, в таком ракурсе проще всего скрыть лишние килограммы в области живота. Чтобы снимок получился еще более аппетитным, фотографируйтесь во время отлива на мелководье. Кара Делевинь

Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne) 26 Июл 2014 в 1:43 PDT Актриса-бунтарка Кара Делевинь своим примером показывает, как надо фотографироваться на фоне достопримечательностей. Залезайте на любую возвышенность, поднимайте руки и ноги. Шляпа, солнечные очки, кеды — и запоминающийся снимок из отпуска готов.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 16 Май 2018 в 10:33 PDT Звезда 90-х и любительница шейпинга Синди Кроуфорд теперь предпочитает сниматься не в спортивных купальниках, а в романтичных платьях. В своем «Инстаграме» она выложила снимок, на котором бежит по живописной поляне на фоне моря, а ее распущенные волосы треплет ветер. Получилось очень нежно и красочно. Берите на заметку! Как увеличить популярность в «Инстаграме»:

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