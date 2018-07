10 образов для шикарных отпускных фото: учимся у звезд 

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 12 Апр 2018 в 8:16 PDT Секрет первый: если хотите выглядеть на снимке стройнее, фотографируйтесь лежа в воде. Благодаря преломлению света ноги будут казаться длинными и худыми, а бедра станут уже. Именно так недавно снялась знаменитая россиянка Ирина Шейк. Модель выгнулась в спине, подчеркнув шикарную грудь, и томно закрыла глаза. Чтобы добиться эффекта профессионального снимка, телефон нужно держать ближе к воде. Тогда разводы на ней будут красиво отражаться. Купальник выбирайте по типу вашей фигуры — слитный или раздельный.

Алессандра Амбросио

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 13 Апр 2018 в 5:12 PDT Бразильская супермодель и один из самых знаменитых ангелов Victoria's Secret Алессандра Амбросио знает самые выгодные ракурсы. Подчеркнуть аппетитные ягодицы лучше всего оседлав надувной скутер в бассейне. Его при желании можно заменить на любой другой плавающий предмет, в том числе и спасательный круг. Для усиления игривого образа наденьте темные очки и повяжите бандану на голову.

Адриана Лима

Публикация от Adriana Lima (@adrianalima) 25 Июл 2017 в 10:04 PDT Другой знаменитый ангел Victoria's Secret Адриана Лима на этот раз раздеваться не стала. И снимок получился не менее эффектным. Простенькая короткая туника, сланцы, мокрые волосы и красота вокруг. Еще один лайфкхак для создания запоминающейся фотографии — естественность. Распахните руки навстречу ветру, закройте глаза или улыбнитесь. Такой снимок точно покорит соцсети. А вообще есть несколько секретов, как сделать идеальные фото для «Инстаграма».

Нина Добрев

Селена Гомес

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 21 Июн 2015 в 2:46 PDT Певица и актриса Селена Гомес начала фотографироваться еще перед прилетом на курорт — на фоне самолета. Пока люди толпятся на посадку, вы легко можете успеть сделать пару красивых кадров. Чем выше подпрыгните и шире улыбнетесь, тем лучше выйдет снимок. Джиджи Хадид

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 15 Авг 2016 в 5:15 PDT Американская супермодель и телеведущая Джиджи Хадид нашла самый выгодный ракурс для снимка с коктейлем на пляже. Фотографируйтесь не анфас, а в профиль. Так грудь и губы будут выглядеть намного соблазнительнее. Дополнят пляжный образ солнечные очки. Чтобы сделать красивый снимок в первый день отпуска, используйте автозагар, который не оставит разводов. Кэндис Свейнпол

South Pacific is back! Go to the @tropicofc Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices) 12 Апр 2018 в 11:15 PDT Горячая блондинка Кэндис Сванепул — настоящий гуру соблазнительных фото на пляже. На этот раз она выбрала необычную позу на спине. Модель выгнулась так, что все ее формы стали еще более выразительными. Кстати, в таком ракурсе проще всего скрыть лишние килограммы в области живота. Чтобы снимок получился еще более аппетитным, фотографируйтесь во время отлива на мелководье. Кара Делевинь