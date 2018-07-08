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Сергей Горлукович: «Гинер — лучший футбольный руководитель. Он понимает, что Головину нужно уезжать из чемпионата пешеходов»
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Сергей Горлукович: «Гинер — лучший футбольный руководитель. Он понимает, что Головину нужно уезжать из чемпионата пешеходов» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Бывший защитник сборных СССР и России Сергей Горлукович уверен: полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину нужно срочно уезжать в Европу.
— Вы сетуете на отсутствие наших игроков за рубежом. Так может быть, сейчас они и уедут? Например, Головин в «Челси»?
— На Головина у меня большая надежда. Честь и хвала этому парню — прогрессирует, идет по нарастающей. И нельзя ему останавливаться, оставаясь в нашем пешеходном чемпионате! Пропадет он у нас, е-мое! Уезжай! Слава богу, в ЦСКА работает лучший президент за всю историю российского футбола — Евгений Гинер. Уверен, он все понимает. Да, Дзагоев вчера сыграл хорошо. Но ведь Алан так никуда и не уехал. Хотя его долгие годы все называли перспективным… Не хочется, чтобы Головин остался вечно подающим надежды. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полное интервью — здесь
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