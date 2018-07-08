Как русские пытались привлечь удачу

Наши предки верили, что с помощью определенных действий и слов можно привлечь удачу и благополучие. Для этого существовала масса языческих обрядов и манипуляций.

Благополучие дома

Самым популярным средством приманивания удачи в дом была подкова над входной дверью. Если подкову вешали со стороны улицы, то располагали ее рожками вниз, а если с внутренней стороны, то вверх. Вешать ее следовало на один гвоздь, причем забить его должен был глава семьи.

Подкова должна была висеть достаточно высоко, чтобы до неё нельзя было дотянуться. Дело в том, что если к подкове прикоснется посторонний человек, то удача пропадёт.

Если подкова вдруг падала, это означало, что она вобрала в себя какой-то негатив, предназначенный хозяевам. Вешать её обратно было нельзя. В таких случаях ее закапывали где-нибудь подальше от жилища, а на опустевшее место прибивали новую.

Ещё вбивали в косяк двери, расположенной напротив входной, так называемый защитный гвоздь. Он должен был быть совершенно новым, без следов ржавчины. Перед тем как вбить, его опускали в холодную воду, а затем быстро вытаскивали, а вбивая, произносили заговор. Гвоздь должен был хранить дом и его хозяев от дурных людей и неприятностей.

Обеденный стол ставили в центре горницы. Печь нельзя было ставить возле окна или там, где близко находилась вода. Это могло отпугнуть удачу. Веник ставили только прутьями вверх, чтобы из дома не «убегали» деньги и чтобы привлечь достаток.

Обряды на новоселье

Переезжая в новое жилище, люди обязательно выполняли ряд условий. К примеру, старались для переезда выбрать как можно более раннее время. Часто переезжали ещё до восхода солнца. Нельзя было переселяться в новый дом в понедельник или субботу — иначе семью могли ждать частые переезды.

Первыми в новый дом входили глава семьи и его жена. В руках они держали икону и хлеб-соль. За ними следовали дети или другие более молодые члены семьи, которые несли петуха и курицу. Произносились различные заговоры. Зайдя в главную горницу, икону ставили в красный угол, а каравай с солью — на стол.

На новоселье приглашали всех родных и соседей. Те также приносили новоселам хлеб-соль и другие гостинцы — посуду, чай, сахар.

Личные талисманы и обереги

На Руси часто использовали различные талисманы и обереги для привлечения удачи и отведения бед. Например, для детей это могли быть куклы или игрушки, сделанные с применением заговоров. После прихода христианства с этой целью нередко использовались разного рода ладанки. Их часто носили на шее, практически не снимая.

Популярным талисманом была так называемая нить удачи. Для этого сматывали клубок из красных шерстяных ниток, причём наматывать их следовало непременно слева направо. Его клали в главной горнице, но не на виду, а в укромном месте. Если возникали проблемы, отрезали от клубка кусок нити и повязывали на руку или на какой-нибудь предмет, который человек постоянно носил с собой (скажем, связку ключей). Красный цвет привлекал удачу и отгонял все дурное.

Ещё существовал такой обряд на привлечение личной удачу. Шили рубаху или сорочку из белого натурального полотна (льна или хлопка). По славянскому обычаю, обращаться к богам следовало будучи облачённым в новую, чистую одежду — это было свидетельством о чистоте намерений. Поздним вечером ставили перед собой ковш с чистой ключевой водицей и надевали приготовленную рубаху.

Затем читали заговор и умывались водой из ковша. Главным условием было провести обряд до полуночи и сразу же лечь спать, до самого утра не произнося ни слова. Если вы все выполнили правильно, вас ожидали удача и везение.

Были талисманы и обереги на все случаи жизни — например, если человеку предстояли дорога, суд или какое-нибудь ответственное дело.