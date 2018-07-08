Приговор — болен. Наказание — психушка

Прокуроры получили право подавать иск о «недобровольной» госпитализации граждан в психиатрические стационары.

Соответствующий законопроект на днях приняла Государственная дума . Ранее этим правом обладали только медицинские работники.

По-моему, что-то подобное уже было… Ах, да, «Википедия» на соответствующий запрос тут же выдает страницу с весьма однозначным названием «использование психиатрии в политических целях в СССР». Читаем, что у нас там… «…в 1960-х годах психиатрия стала одним из главных инструментов репрессий». «Самым примечательным случаем такого рода стал случай … Марии Спиридоновой , заключенной в Пречистенскую психиатрическую больницу по приказу Дзержинского». «Статью 190.1 „Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй“ имели в деле многие заключенные специальных психиатрических больниц».

С чего вдруг решения о госпитализации человека в психиатрический стационар должны принимать люди, к медицинскому образованию не имеющие никакого отношения? Или прокуроры вдруг стали экспертами в нервных расстройствах? Сомневаюсь, что хоть кто-то из них сходу скажет, чем шизофрения отличается от биполярного расстройства, например. Но госпитализировать — пожалуйста.

Любым делом должны заниматься профессионалы. Журналисты — докапываться до истины, писать тексты и делать сюжеты, бухгалтеры — сводить дебет и кредит, юристы — отстаивать права человека.

Госпитализировать должны врачи! Вы же не поручаете прокурорам принимать роды, вырезать аппендицит или диагностировать онкологию. Так почему они вправе определять наличие у человека психологических заболеваний?

Не буду брать на себя ответственность за прогнозы и ни на чем не обоснованные обвинения, но вряд ли кто-то избежит соблазна «грамотно» использовать такую лазейку. Что может быть проще: обвинить неугодного в психическом расстройстве, запереть «на диагностику» в психушку на пару лет, а там — поминай, как звали. Простую русскую поговорку «закон, что дышло», к сожалению, пока никто не отменял. А этот по-настоящему страшный закон повернуть можно куда угодно. Вот только в пользу кого выходить будет — большой вопрос.

Психология — тонкая вещь и очень деликатный инструмент управления. Во всех аспектах, начиная от знакомства и приглашения на свидание на улице и заканчивая алкозависимостью и невменяемостью. И обращаться с этим инструментом в рамках правового поля — все равно что выпускать джина из бутылки. Пусть даже и с благими намерениями.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

По соседству с шизофреником

Колонка обозревателя «ВМ» Анны Московкиной

Госдума приняла законопроект, который разрешает прокурорам подавать иск в суд о принудительной госпитализации гражданина в психиатрическую больницу в недобровольном порядке. Документ спорный, но необходимый. И вот почему. Моя приятельница живет в одном из подмосковных поселков. Казалось бы, райское место — тихо, хорошо, свежий воздух, природа, свой дом… Все это так. Но вместе с ней в этом же тихом поселке живет женщина с официальным медицинским диагнозом «шизофрения». В целом милая дама, но пару раз в год у нее случаются обострения, и милой на пару недель она быть перестает (далее…)