Навка решилась на экстремальное развлечение с 4-летней дочерью

Татьяна Навка отдыхает вместе с дочерью Надеждой в Турции.

Женщине наконец-то удалось осуществить старую мечту, изучить морское побережье с высоты птичьего полета. Фигуристка прыгнула с парашютом вместе с дочерью, которой всего 4 года.

Фигуристка страшно переживала, но в итоге своим приключением осталась довольна. Под впечатлением осталась и девочка, которая по началу немного боялась высоты, заявив маме позже, что у нее «сердце испугалось».

Поклонники Навки восхитились ее бесстрашием и смелостью маленькой Нади.