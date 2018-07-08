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Навка решилась на экстремальное развлечение с 4-летней дочерью
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Навка решилась на экстремальное развлечение с 4-летней дочерью 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Татьяна Навка отдыхает вместе с дочерью Надеждой в Турции.
Женщине наконец-то удалось осуществить старую мечту, изучить морское побережье с высоты птичьего полета. Фигуристка прыгнула с парашютом вместе с дочерью, которой всего 4 года.
Фигуристка страшно переживала, но в итоге своим приключением осталась довольна. Под впечатлением осталась и девочка, которая по началу немного боялась высоты, заявив маме позже, что у нее «сердце испугалось».
Поклонники Навки восхитились ее бесстрашием и смелостью маленькой Нади.
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