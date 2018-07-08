Золотые сети. Как попасть в деловое сообщество в Америке

Несколько лет назад я окунулась с головой в новую для себя венчурную отрасль США и столкнулась с необходимостью расширить сеть деловых связей. Решила начать с кейса, который описан в книге предпринимательницы и операционного директора Facebook Шерил Сэндберг «Lean In». Она призывала женщин бороться за успех в бизнесе, преодолевая сложности и стереотипы, и в развитие своих идей создала общественную организацию LeanIn.org. Здесь женщины могут вступить в различные группы, иначе называемые кругами, сформированные по определенным признакам, например — работающие мамы, и общаться, помогать друг другу в решении различных задач. Группы закрытые. Для того, чтобы в них вступить, нужно подать заявку. На мою ответили отказом, причины которого никак не объясняли. Тот факт, что организация, которая должна поддерживать и вдохновлять женщин, отклонила запрос, вызвал с одной стороны, сильнейший диссонанс, с другой — заставил отвлечься от флера идей и сконцентрироваться на поиске иного подхода.

Если мы ищем профессиональный нетворкинг, а не новых подруг для разговоров и тусовок, правильным будет идти от профессии, от бизнеса. Для этого ищите сильных женщин в своем кругу, и выстраивайте свои сети с ними. По рекомендации одной из знакомых мне удалось присоединиться к закрытой группе женщин в венчурной отрасли Women in VC. Группа совсем небольшая — около 450 участников по всей стране, но возможности, которые дает профессиональный фокус, огромны. Например, можно одну из участниц привлечь к инвестированию в ваш проект. Если вам понадобится контакт в мире венчурного бизнеса и представление для дальнейшей коммуникации с ним, здесь вы можете попросить об этом и получить помощь. Венчурная сфера — это пока территория мужчин в большей степени, поэтому данная группа дает важный ресурс.

Первый совет.

Вступайте в сети и организации для женщин, но выбирайте их с фокусом на вашей отрасли, направлении бизнеса, профессии. Здесь вы сможете рассчитывать на реальную помощь и пользу для своей карьеры. Не стоит искать слишком обобщенный круг, где вы не получите конкретики, потратив свое время.

Считается, что одну из проблем в нетворкинге для женщин представляет дилемма свободного времени — они стремятся посвятить его семье. Выездные конференции на несколько дней, многочасовые встречи на поле для гольфа и тому подобное не для дам. Здесь, во-первых, в некоторых значимых случаях нужно делать исключения, не впадая в чувство вины перед близкими. Во-вторых, применять планирование и оптимизацию нетворкинга. Он будет эффективным только при регулярных усилиях — не получится выйти раз в месяц в свет, собрать визитки и на этом успокоиться. Контакты необходимо поддерживать и развивать, быть на связи и в курсе событий, рассказывать о собственных новостях и изменениях. При этом вам необходим баланс с вашим личным временем. Планирование дает решение — заранее находить время для каждого пункта. В венчурной сети, например, встречи проходят раз в месяц за ужином. У всех участников в календаре стоит упоминание, ужин стараются не пропускать, потому что все понимают — это будет время сфокусированного, взаимно полезного делового общения. Для поддержания связи в другие дни работают каналы в приложении Slack.

Приведу два примера оптимизации нетворкинга с точки зрения затрат времени. Когда вы устраиваете открытые мероприятия, приглашайте на них всех участников сети, в которой состоите. Это соответствует интересам группы и дает дополнительную возможность очного общения без отрыва от основной работы. Еще одно решение: самостоятельно организовывать встречи и приглашать профессионалов различных направлений из своего круга контактов, которые потенциально могут быть интересны друг другу, но еще незнакомы между собой. Например, общайтесь за ланчем без отрыва от работы — захватите с собой ноутбук.

Второй совет.

Включайте время для нетворкинга в план каждой недели и оптимизируйте форматы и инструменты. Совмещайте с рабочим временем и мероприятиями, используйте дистанционные каналы.

Трудная история борьбы женщин за признание в бизнесе оказывает влияние на стиль нетворкинга и нередко является причиной его неэффективности. Одна из ошибок — чрезмерное рвение в подчеркивании своих заслуг, регалий и значимости, что зачастую может выглядеть компенсацией внутренних комплексов и производить обратное впечатление. При этом США — страна, где самопрезентация культивируется с детства, на собеседования приходят только звезды в своем деле, а в профиле американца на LinkedIn вы найдете в разы больше информации обо всех достижениях и пройденных курсах, чем в вашем собственном. И даже в такой культуре избыточное напряжение из-за конкуренции в мужском мире может приводить к перегибам, чему я не раз была свидетелем. В какой-то момент бывает полезнее промолчать. Были случаи, когда меня принимали за ассистента моего партнера.

Не советую нервничать и бросаться доказывать свою значимость. О своих успехах важно сказать вовремя и спокойно, еще лучше, если об этом скажет кто-то другой. В итоге вы дойдете до узнаваемости, когда вас больше не нужно никак представлять. Достичь оптимального состояния для эффективного общения и позиционирования себя можно только одним способом. Необходимо обрести внутреннюю уверенность в себе, работать и не обращать внимания на возможные шероховатости в восприятии. Нужно полностью забыть о «женском вопросе» — в фокусе ваш профессионализм и дело, которым вы занимаетесь и по-настоящему увлечены.

Третий совет.

Отключите разделение собеседников и ситуаций на женские и мужские. Культивируйте уверенность в себе без необходимости ее доказывать и демонстрировать. Будьте профессионалом.

Большим препятствием для женщин в нетворкинге кажется наличие у мужчин только своих тем для разговоров и занятий. Мол, мне никогда не влиться в беседу компании о бейсболе и не быть приглашенной на вечер в сигарный клуб или на хоккейный матч. На самом деле, мужчинам нужно много времени, чтобы присмотреться друг к другу, оценить, готовы ли они иметь друг с другом дело. Мы же переходим к этому процессу быстрее и используем другие приемы для развития контактов. Подготовка ко встрече с новыми знакомыми поможет завязать разговор без особого труда. Просмотр отраслевых новостей и досье на потенциального делового партнера не займет много времени. Информация о последней сделке или турнире по гольфу, где он принимал участие, станет отличным началом беседы, но главное проявить искренний интерес к человеку.

Кстати, получить приглашение на закрытое мероприятие с «мужской» темой, как, например, автогонки тоже не проблема, особенно если вы отключаете разделение собеседников и ситуаций на женские и мужские. Спорт тоже вполне открытая тема: сквош — популярная игра среди американских мужчин. Вот вам еще одна точка соприкосновения и развития деловых контактов.

Интересно, как обе стороны пытаются преодолеть разрыв. Женские сообщества могут организовывать специальные встречи с мужчинами — крупными руководителями и предпринимателями. И наоборот. Один наш партнер Мэтт Уолларт (Matt Wallaert), бывший глава Microsoft Ventures раз в квартал проводит менторские ужины для женщин — приглашает тех, кому нужен ментор, и кто может сам выступить в этой роли. Всем присутствующим он раздает соответствующие стикеры и стимулирует общение и обмен опытом. Это его социальная миссия, которую он сам для себя придумал, отчасти под влиянием супруги. И это также один из примеров того, чему стоит поучиться у мужчин в нетворкинге — не теряя времени, прямо переходить к делу. Говорить о том, что тебе нужно, и чем можешь быть полезен ты сам. Женщины пока с большим трудом и реже делают это, особенно обращаются с конкретными просьбами о помощи. Мужчину можно попросить стать вашим наставником — проводником в мужском бизнесе. Представлять вас и помогать расширять ваши сети.

Если вы пока не полностью освоили технику свободного эффективного нетворкинга в мужском комьюнити, используйте женский ресурс. В США есть глобальные организации, как UPWARD Women. Узнайте о тех, какие есть в вашем регионе, стране, найдите того, кто поможет вам в них войти. Обращайтесь к женщинам из вашей отрасли напрямую, если у вас есть возможность написать им в соцсетях. У женщин есть преимущество в деловом общении друг с другом — мы можем о чем-то попросить по-дружески, и это не будет понято в неверном контексте. Если использовать все возможные преимущества и не обращать внимания на препятствия, в построении эффективной сети деловых контактов сложностей не возникнет.

Четвертый совет.

Учитесь нетворкингу у мужчин и налаживайте связи с ними. Сделайте контакты с женщинами своим секретным оружием. Объедините все и создайте свой стиль.

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