Матери, которые следуют пяти здоровым привычкам, могут снизить риск ожирения у детей

Фото: FlickrМатери, которые следуют пяти здоровым привычкам, могут снизить риск ожирения у детейДети и подростки, чьи матери следуют пяти здоровым привычкам, а именно соблюдают здоровую диету, регулярно тренируются, сохраняют здоровый вес тела, употребляют алкоголь в умеренных количествах и не курят, на 75% реже страдают ожирением по сравнению с детьми матерей, которые не следуют этим правилам.

Актуальность проблемы

Каждый пятый ребенок в возрасте от 6 до 19 лет страдает ожирением и подвергается риску диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других метаболических состояний в более позднем возрасте. Хотя известно, что генетика играет определенную роль в ожирении, быстрое увеличение заболеваемости в последние годы, вероятно, связано с изменениями образа жизни и диеты.

Об этом говорится в исследовании под руководством школы общественного здоровья Гарварда Т. Чана (Harvard T. H. Chan School of Public Health). Когда мать и дети придерживались этих привычек, риск ожирения становился на 82% ниже по сравнению с матерью и детьми, которые этого не делали.

«Наше исследование было первым, которое продемонстрировало, что здоровый образ жизни перевешивает индивидуальные факторы жизни, которым следуют мамы, когда дело доходит до снижения риска ожирения у детей», — сказала Ци Сун (Qi Sun), сотрудник кафедры питания и автор исследования.

Материалы исследования

Для этого исследования ученые сосредоточили внимание на связи между образом жизни матери и риском ожирения среди своих детей и подростков в возрасте от 9 до 18 лет. Они изучили данные 24 289 детей, включенных в исследование Growing Up Today Study, которые родились у 16 ​​945 женщин.

Результаты исследования

Исследователи обнаружили, что у 1 282 детей, или 5,3%, развилось ожирение в течение среднего пятилетнего периода наблюдения. Материнское ожирение, курение и физическая бездеятельность тесно связаны с ожирением среди детей и подростков.

Наибольшее снижение риска ожирения было отмечено, когда матери и дети следовали здоровому образу жизни. Многие из здоровых привычек оказали заметное влияние на снижение риска детского ожирения при индивидуальной оценке.

У детей женщин, которые поддерживали здоровый вес тела (индекс массы тела 18,5-24,9), на 56% ниже риск ожирения по сравнению с детьми женщин, которые не поддерживали здоровый вес. В то время как дети матерей, которые не курили, имели на 31% более низкий риск ожирения по сравнению с детьми матерей, которые курили.

Риск ожирения был также ниже среди детей матерей, которые потребляли низкий или средний уровень алкоголя по сравнению с детьми матерей, которые воздерживались от алкоголя. Поскольку низкое число матерей в исследовании страдали алкоголизмом, исследователи не могли определить связь между тяжелым употреблением алкоголя и риском ожирения у детей.

К удивлению исследователей диетические модели питания матерей не были связаны с ожирением у их детей, возможно, из-за того, что на диету детей влияют многие факторы, включая школьные обеды и доступные варианты питания в их окрестностях.

Выводы

Результаты этого исследования подчеркивают ключевую роль здорового образа жизни матери и его влияние на здоровье детей.

Авторы другого исследования утверждают, что потеря веса у людей с ожирением поможет в лечении фибрилляции предсердий.