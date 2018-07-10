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Тайские спасатели заявили о плане вызволить всех оставшихся в затопленной пещере
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Тайские спасатели заявили о плане вызволить всех оставшихся в затопленной пещере 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Таиланде спасатели начали третью фазу эвакуации детей из затопленной пещеры. Об этом сообщили на пресс-конференции в штабе спасательной операции, передает Reuters.
Во вторник, 10 июля, спасатели планируют поднять на поверхность оставшихся четырех школьников и тренера. Начальник штаба Наронгсак Осоттанакорн уточнил, что все пятеро выйдут на свет одновременно.
Помимо пленников пещеры, аквалангисты выведут четверых спасателей, которые были с детьми все время с момента их обнаружения.
Также стало известно, что у всех поднятых ранее на поверхность ребят были обнаружены признаки инфекции, из-за чего они пробудут в больнице около недели. При этом отмечается, что все они нормально себя чувствуют, ни у кого из них нет лихорадки.
9 июля The Telegraph узнала, что родителям мальчиков запретили их обнимать или целовать. Запрет снимут лишь после того, как будут закончены все медобследования.
Группа школьников в возрасте от 11 до 16 лет и футбольный тренер зашли в пещеру на севере страны, когда там было сухо, однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. Людей обнаружили живыми в четырех километрах от входа в пещеру. 3 июля появлялась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября этого года — до окончания сезона дождей.
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