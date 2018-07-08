Код самого долгого счастья

8 июля по всей стране широко и действительно душевно отмечают День семьи, любви и верности, праздник со статусом общероссийского, но при этом и какой-то очень теплый, домашний. В этом году, кстати, у него первый серьезный юбилей — десять лет: впервые он прошел 8 июля 2008 года.

Сегодня ничего удивительного в этом празднике никто уже не видит, хотя приживался он туго. Ему трудно было победить Святого Валентина, от которого после миллениума у нашей молодежи натурально «снесло крышу». Но День любви, впрочем, никого победить и не старался — тихонько ждал признания. И дождался. Бум на свадьбы, масса мероприятий, в основном реально милых, без официальщины и не для галочки — таким он стал за десять лет.

А сколько было сарказма! В первую очередь из-за названия и невольного разделения в нем всех этих понятий — любви, верности и семьи. Кто-то трунит над ним, конечно, и сегодня. Иначе и быть не могло: мы ведь и сами не заметили, как поменялась в мире морально-нравственная ткань, на которой все вышивалось прежде. Дошло до того, что верность стала восприниматься как отклонение от нормы, любовь подмочила свою репутацию после «открытия», что она не может длиться дольше трех лет, да и цинизм и продажность привнесли в процесс свой вклад. А семья… Она меняется, ее институт «трещит по швам», причем во всем мире. Ей трудно противостоять тому наплыву сверхтолерантных идей, которые привлекательны своей безнаказанностью, трудно не быть заложницей нарастающего инфантилизма, безответственного отношения ко всему — и к чувствам друг друга в том числе. Поразительно: всего за несколько лет развод из события трагического превратился для многих в скоропроходящий недуг ничем не тяжелее простуды.

Июльский праздник встал на защиту ценностей настоящих. Именно поэтому он сначала и воспринимался в штыки. А сейчас его ждут — стоит лишь вспомнить, с каким размахом он прогремел вчера.

…Завидовать, конечно, нехорошо, но честно — пожилые пары, которые и спустя полвека совместной жизни ходят, взявшись за руки, у меня вызывают именно это чувство.

Встречала таких много, одну пару знаю близко — живут в нашем дворе. И в их жизни, наверное, случалось разное, как-то трудно себе представить, что по длинному пути можно пройти, ни разу не запнувшись. Но шли они все равно — за руку, а от бед оборонялись — спина к спине. Секрет этого долгого счастья познать трудно. Но надо стараться, ведь код его известен: любовь, верность, семья.