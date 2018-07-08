Ракета, молоковоз и самолет под управлением юных вологжан остановились в Кремлевском саду Вологды

В необычные транспортные средства на день трансформировались полсотни детских колясок. Их владельцы стали участниками традиционного костюмированного парада. Семейный фестиваль с множеством развлечений и конкурсов стал частью большого праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности.

Парад колясок проводится в областной столице шестой год. Семьи начинают готовиться к конкурсу заранее, детально продумывая образы под определенную номинацию.

Символ праздника — ромашку — в оформлении коляски использовали Людмила и Владимир Лавровы . А близняшек Софью и Елизавету родители нарядили в костюм пчелок. Свои образы мама и папа дополнили солнечными «антеннами» — получилось настоящее пчелиное семейство.

«Наша коляска — это цветочная поляна, которую мы мастерили две ночи. Идея возникла сразу, но так как времени у нас мало, получился экспромт, результат которого впечатлил и порадовал. Воплотить задумку помогли родные — семья Чукановых, все они творческие люди — рисуют, вяжут, плетут из бисера», — рассказала Людмила Лаврова.

В спасателей из мультфильма про Чипа и Дейла переоделась семья Чернышовых-Елесиных. У родителей подрастают два сына-близнеца Иван и Илья Чернышовы и дочка Виктория Елесина. Коляску для двойни оформили в виде летательного аппарата.

«У нас два мальчика, поэтому нужны были «двойные» персонажи, вариантов здесь немного. Выбрали героев популярного мультика, тем более там еще и Гаечка есть, эта роль отлично подошла дочке, а муж перевоплотился в Рокфора. Композицию назвали «Спасатели не дремлют», — рассказала вологжанка Наталья Елесина.

Сразу к нескольким номинациям творческого конкурса подготовилась семья Шишлиных. В «Дочках-сыночках» представили кукольную коляску в виде лесной избушки, оформленной натуральным мхом. Дети Ульяна и Илья выступили в роли Бабы-Яги и её братца Лешего. Образы для второй номинации связаны с космосом, в них много фольги и полупрозрачной ткани, — наряд хозяина коляски меняется за пару минут.

«Леший превратится в космонавта будущего «Марс 2030». Над оформлением нашего веселого тарантаса — детской коляски — работали дольше всего. Это ракета, в которой мы полетим в экспедицию на Марс. Идея покорения космоса давно витает в воздухе, за этим будущее — считают ученые-математики и мы, гуманитарии-мечтатели», -рассказала Елена Шишлина.

На «молоковозе» из Молочного приехала семья Воропановых, коляску преобразовали в уменьшенную копию спецмашины. Ребенка усадили в импровизированную кабину, объемную конструкцию дополнили прицепом. Идея навеяна профессией главы семейства.

«Я работаю на молочном заводе водителем молоковоза, поэтому решили воссоздать такую машину. Наш веселый тарантас делали ровно три недели, конструкция почти полностью выполнена из фанеры, цистерна металлическая. Конструирование — это мое хобби, изобретаю различную технику, поэтому сделать такую машину не составило труда», — рассказал Дмитрий Воропанов.

Инициатива проведения парада колясок принадлежит родительской общественности Вологды, с каждый годом конкурс набирает популярность. Это яркий и зрелищный эксперимент, позволяющий проявить фантазию всех членов семьи. В этом году в конкурсе приняли участие 50 семей.

«Участники распределены по семи номинациям, представляют оформление детских и кукольных колясок, отдельная номинация предусмотрена для семей, имеющих нескольких малышей. В этом году также предусмотрели номинацию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурсу уже шесть лет, но актуальности он не утратил, в среднем ежегодно в нем участвуют до полусотни семей. Заявки начинают поступать за полгода до его проведения», — рассказала организатор парада колясок Юлия Волкова

Победителей выбрали в каждой из трех номинаций. Масштабный семейный праздник в Кремлевском саду стал ярким продолжением торжественного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности. Чествование супружеских пар, состоящих в браке более 30 лет, провели на Кремлевской площади.

Семейный фестиваль впервые в этом году организовали активисты молодежного центра «ГОР. СОМ 35» и Общероссийского народного фронта. Подготовили более 30 интерактивных площадок. Прошли мастер-классы по народным играм, изготовлению оберегов, дети рисовали, лепили, конструировали. Вместе с родителями играли в настольные игры, посетили передвижную библиотеку, разыграли сказки в кукольном театре.