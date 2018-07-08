Необычный свадебный кортеж прибыл на Кремлевскую площадь Вологды

Вологодские супружеские пары с многолетней семейной историей чествовали сегодня у храма Александра Невского . Супругов, проживших в браке более 40 лет, доставили на церемонию в комфортабельных нарядных авто. Награды ко Дню семьи, любви и верности жителям города вручил Мэр Вологды Сергей Воропанов

Супруги Армеевы — одна из четырех пар, прибывших к месту торжественного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, в свадебном кортеже. От подъезда многоэтажки пару забрал просторный автомобиль, украшенный традиционной свадебной символикой — цветами и кольцами. Занять места в салоне супругам помог Сергей Воропанов, сам Мэр Вологды выступил в роли личного водителя.

Александр и Галина Армеевы в браке 54 года. Они познакомились в студенческие годы, когда учились на одном курсе медицинского института в Ярославле. Решили пожениться спустя два года дружбы. Отношения в браке изначально строили по завету родителей: все делали сообща, поддерживали друг друга в любых ситуациях. И многого добились — стали врачами высшей категории, заслужили уважение коллег и пациентов. Профессиональное единение только укрепило семейный союз.

«У нас одинаковая работа, но разные специальности. Супруга занималась терапией и кардиологией, я на протяжении всей жизни работал офтальмологом. Но для нас этой разницы нет — в центре профессии человек, которому мы обязаны оказать помощь. Делали это с полной отдачей, работать было очень интересно. Поэтому и пролетели 54 года, как один день, как в песне «Есть только миг между прошлым и будущим», — рассказал глава семьи Александр Армеев.

Вместе с супругой его привезли к мемориалу «Вечный огонь Славы». Сюда из разных концов города доставили еще три пары, история семейной жизни которых насчитывает от 46 до 58 лет. На пл. Революции вологжанам устроили фотосессию. Затем вологжане продолжили свое «свадебное путешествие».

Автомобили выстроились в кортеж и отправились на Кремлевскую площадь. Здесь собрались супружеские пары, прожившие в браке более 30 лет. Их чествовали под живую музыку в исполнении оркестра духовых инструментов «Классик-модерн бэнд». Семьям вручили медали «За любовь и верность», областной награды — медали материнства III степени — удостоили вологжанку Галину Бородкину.

«Сегодня удивительный праздник. В необычной обстановке собрались семьи, которые являются образцом супружеской жизни. Все они достойны уважения, прожили в браке более 25 лет. Семья — это основа государственности, в этот день хочется пожелать супругам любви и верности, чтобы друг для друга вы всегда были источником вдохновения и служили примером для вновь образованных семей», — обратился с приветственной речью Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Продолжился праздник большим семейным фестивалем в Кремлевском саду. Его организовали активисты молодежного центра «ГОР. СОМ 35» и Общероссийского народного фронта при поддержке городских властей. Украшением стал парад колясок, в котором приняли участие полсотни семей.