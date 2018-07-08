«Спонсор вечера — пустырник и валерианка». Как пережить проигрыш сборной, если эмоции берут верх над разумом

Для российской сборной матч четвертьфинала стал последним в чемпионате мира по футболу. Расстроенные фанаты поделились на два лагеря: одни поблагодарили национальную команду за футбольный праздник, а другие обвинили в провале и начали «заливать» негативные эмоции алкоголем. Как пережить поражение любимой сборной и что делать, когда расстройство сильно велико? Об этом «360» поговорил с психологами.

Ночью с субботы на воскресенье, после матча Россия — Хорватия, разочарованные болельщики высыпали на улицы городов. Часть из них настолько переживала за проигрыш сборной, что могла вспылить на ровном месте и затеять потасовку. А фанаты, оставшиеся дома, изливали свою печаль в социальные сети. И те, и другие заявляли, что игра «вымотала последние нервы» и заставила пить валерианку и пустырник.

По мнению психолога Анетты Орловой, футбольные переживания перенести действительно сложно, поскольку это очень сильная энергия массового сознания. Для разных людей эта ситуация разной степени трудности.

«Кто-то адаптировался, немножко порасстраивался и переключился. Кто-то в этот момент сказал: «Жаль, но такие молодцы наши». А у кого-то агрессивная реакция, которая к четырем часам ночи перерастает в колоссальное нервное раздражение. Каждый переживает так, как он способен переживать», — подчеркнула собеседница «360».

Чтобы справиться с бурей эмоций, говорит Орлова, необходимо поставить себя на место футболистов сборной России, которым сейчас гораздо труднее.

«Давайте представим, что на самом деле они сделали все, что могли, и наши позитивные переживания — это их личная заслуга, вместо того, чтобы эгоистично переживать о том, что они оказались не такими, как нам хотелось бы», — добавила эксперт.

Наша эмоциональная зрелость целиком соответствует нашей личностной зрелости, это ее часть. Если мы это не поймем, то в следующий раз избыточные эмоции нахлынут опять. Лечить проявление, не понимая природы — бесполезно.

Виктор Пономаренкопсихолог

По мнению психолога, большинство россиян отреагировали очень адекватно — поблагодарили сборную за игру и поддержали ее.

«В основном, все наши люди, если мы посмотрим на них, очень хорошая реакция наших болельщиков, которые стараются поддержать и благодарить свою команду».

Психолог Виктор Пономаренко высказал «360» иную точку зрения. По его мнению, эмоции, которые мы переживаем, следя за игрой, являются отражением собственной жизни. В таком случае мы принимаем победы и поражения любимой команды как свои собственные.

«Чем более реальной жизнью живет человек, имея собственные победы и поражения, тем более он дистанцируется. Привыкший отвечать за себя человек, относится к футболу как к чему-то внешнему. Это интересно посмотреть, это зрелище, это событие — одно из череды, наполняющих жизнь», — заявил психолог.

Для того, чтобы перестать так остро реагировать на поражения, человеку в первую очередь надо позаботиться о «своей реальности», развиваться как личность. А если в данный момент не получается справиться с эмоциями, нужно перевести их в действия.

«Но это старый рецепт, ему более тысячи лет. Если человек не может успокоиться, ему лучше всего что-нибудь поделать физически — поприседать, попрыгать, поработать над собой. Поздно закончился матч — перед сном подыши свежим воздухом. Это, конечно же, помогает. Поэтому смотрите на футбол, но посмотрев, идите играть в него на улицу. Занимайтесь спортом. Перестаньте пить пиво у телевизора. Когда вы начнете себя уважать, тогда и эмоции, как речка, придут в свое русло. Я тоже вчера орал как бешеный, но прооравшись, я мгновенно успокоился. Жизнь продолжается», — подытожил психолог.