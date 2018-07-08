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Дизайн сможет повлиять на эффективность продаж и качество промтоваров
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Дизайн сможет повлиять на эффективность продаж и качество промтоваров 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Дизайнер в проектной группе всегда выступает как интегратор, инструментарий которого шире, чем у конструктора или маркетолога. Очень важно встраиваться в проект именно на стадии идеи, чтобы конечный результат был точнее, формировать стратегию развития будущего продукта. Допустим, с помощью сценарного моделирования можно оценить, как он будет взаимодействовать с человеком и средой, не вызовет ли подсознательного раздражения своей формой, цветом, звучанием, насколько удобен в руках и т.п.
Кроме того, дизайн решает ряд практических задач на производстве. Во-первых, дифференцирует продукт: на единой конструктивной платформе возникают совершенно разные торговые марки. Во-вторых, оптимизирует выбор конструкций, материалов и технологий. Сколько надо сделать операций, чтобы собрать узел? Из какого материала изготовить медицинскую консоль, чтобы она была удобной в обслуживании и безопасной? Дизайнер подскажет нетривиальные решения. По сути, он работает как генератор единой цепочки впечатлений, начиная с упаковки, заканчивая функционалом. Как только одно из звеньев не продумано (допустим, такая мелочь, как скрипящий шарнир), весь продукт может не состояться. Особенно важно это для высокотехнологичных и высокомаржинальных товаров, где огромное значение имеет субъективная ценность продукта для потребителя.
Большинство оборонных предприятий сегодня взяли ориентир на гражданское приборостроение. И я часто сталкиваюсь с тем, что у людей, принимающих решения, абсолютно размыт образ будущего. Недостает и культуры проектирования и производства как таковой, они часто пренебрегают деталями, на которых собственно и строится имидж изделия. Здесь нужна стратегия — на долгосрочное инвестирование, цифровую экономику, интернет вещей, нужно формировать этот рынок уже сегодня. Успешные кейсы, продукты, которые коммерциализируются, уже есть, в том числе в компаниях "Ростеха". Чем больше их будут обсуждать, тем активнее дизайн начнут внедрять в производство.
Нужно, чтобы директора заводов осознали: промдизайнер — это не тот, кто добавляет «200 граммов красоты», а тот, кто непосредственно участвует в формировании стратегии развития продуктовых линеек. Можно брать уже существующие технологии и создавать на их основе товары, отталкиваясь от явных и скрытых потребностей той или иной отрасли, предугадывать новые ниши. К примеру, для РЖД в качестве эксперимента мы проектировали столик с беспроводной подзарядкой мобильных устройств. Еще одна перспективная для дизайна сфера — медицина. Два года назад мы показали на ИННОПРОМе первую в России комфортную «умную» палату, а сегодня она уже действует в крупнейшем Медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Сейчас пытаемся проект масштабировать для России и Европы. Понятно, что это не масс-маркет, но важно было создать прецедент: как дизайн может повлиять на эффективность лечения и качество медицинской среды.
Один из последних пилотных проектов реализован совместно с администрацией Екатеринбурга и Уральским оптико-механическим заводом. Это умная пешеходная навигации Incity. В ней совмещены система безопасности, которая важна для жителей и гостей города, и информационно-туристическая навигация. Уличные терминалы с сенсорными экранами оснащены тревожной кнопкой и онлайн-камерой. Помимо этого, с их помощью можно подзарядить телефон, подключиться к Wi-Fi. И такие решения промышленный дизайнер может разработать для многих задач.
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