Президент Молдовы заманил Киркорова в село Садова собирать клубнику

Президент Молдовы Игорь Додон собирается заняться виноделием, как найдется время. Само собой, в Молдове. На малой родине Додона в селе Садова побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Олеся Казаку.

Садова — село в самом центре Молдовы. Со всех сторон окружено уникальным заповедником Кодры. Там живут гостеприимные и работящие люди. Это родина президента Молдовы. Каждое лето Садова превращается в оазис. Повсюду виноград, клубника, яблоки. Потом они попадают на российские прилавки. Село, где родился Игорь Додон, занимается сельским хозяйством. Глава государства старается его продвигать.

Самое яркое событие года — фестиваль клубники. На праздник в Садова приглашают именитых гостей. Даже Филипп Киркоров собирает сочную ягоду. Как говорит президент, это на пользу родному селу. «Уверен, кадры, как он собирает клубнику, посмотрит весь мир. Спасибо Филиппу, что продвигает имидж Молдовы», — отметил Игорь Додон.

«Молдавскую клубнику я впервые попробовал 30 лет назад, примерно в это же время года. Я навсегда запомнил молдавское гостеприимство», — сказал певец.

В селах Молдовы прошли первые гастроли Киркорова. Всенародного любимца встречают с молдавским гостеприимством. Президент пригласил его в родительский дом. Горячие плацинды, домашнее вино — фирменное угощение от мамы президента Галины Александровны Додон. На полках — коллекция из бБолее тысячи бутылок с хмельным напитком. Собирать начал отец президента, сын продолжает.

«Каждый, кто приезжает к нам в гости, знает, что дарить, день за днем коллекция пополняется», — говорит мать президента Галина.

В бочках — домашнее вино. Его Галина Александровна сделала сама. «Посмотрите, какой интересный цвет у вина, это купаж из сортов каберне и изабелла с нашего огорода. Виноградник посадил Игорь вместе с отцом», — рассказывает мать Игоря Додона.

По профессии Галина Александровна учитель молдавского языка и литературы. Теперь на пенсии. Иногда присматривает за младшим сыном президента в резиденции. Но больше времени проводит дома, занимается хозяйством, огородом.

«Я выросла в селе, мне нравится, когда в доме есть хозяйство, нравится работать самой, делать все своими руками», — добавила женщина.

Когда Галина Александровна скучает по родным, рассматривает фотографии. В доме они повсюду. Семья большая. У брата президента двое детей, у него самого — трое.

Первая учительница президента Ольга Савин рассказывает, что больше всего маленького Игоря тянуло к математике. По характеру он всегда был лидером. Ольга Павловна заметила это сразу. «Ему не нравилось, когда ему наступали на больное место. Он любил честность, не любил обман и расправлялся с теми, кто его обманывал. Думаю, те, кто хотят достичь высот, должны брать пример с него, потому что быть президентом это не профессия, президентом нужно стать», — полагает первая учительниц Додона.

Самому Игорю Додону, по мнению сельчан, пример надо брать с белорусского лидера. Осенью его ждут в селе. Игорь Додон пригласил Александра Лукашенко в родительский дом. Вместе президенты планируют собрать виноград и приготовить вино. «Слышали, что наш президент пригласил Лукашенко. Я вообще считаю, что наш президент должен набираться опыта у Лукашенко. Он тоже начал управлять страной с нуля, и теперь Беларусь стала примером для всех, и дороги там хорошие, и инфраструктура в целом», — говорит тракторист Василий Буду.

Жители Садова хотят, чтобы сельское хозяйство в селе процветало. Главу государства просят дружить со всеми: и с Россией, и с Европой. Ведь рынки сбыта аграриям нужны всегда.

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