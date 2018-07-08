Любовь и кожаный мяч: будут ли у чемпионата свои дети

Болельщиками во время чемпионата мира становятся даже те, кто футболом обычно интересуются не сильно. Не обходит стороной эта лихорадка даже девушек. С ними любой турнир — красота. Девушки во время этого чемпионата оказались в центре всеобщего внимания. В соцсетях плодятся сообщества разгневанных мужчин, которые осуждают русских красавиц — мол, быстро идут на контакт с иностранцами, слишком легкомысленны, как приговор — позорят страну. Появятся ли дети мундиаля-2018, разобрался корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Драгнев.

Все, что происходит на Никольской, остается на Никольской. И немножко в интернете. Мексиканские страсти, сальса — типичный букет для международных праздников. Это любовь с одного касания. Португальский, испанский, немецкий, английский языки повсюду. Мундиаль сделал российских девушек полиглотами. Девушки тонут в объятиях и внимании. А иногда и наоборот.

Женское счастье на мгновение стало важнее футбола, а девушки ценнее победы. Борьба в центре столицы развернулась на грани фола. Российские мужчины пока отдали свою половину поля. «Все рассказы, что иностранцы сексуальнее и привлекательнее российских мужчин — это ерунда. Они не Аполлоны, не Ален Делоны, это упитанные люди с неидеальными фигурами», — отмечает блогер Иоганн Себастьян.

Платон Беседин один из тех, кто поднял вопрос нравственности. Жалуется, разбирать статью никто не стал. Девушки — существа эмоциональные, увидели заголовок — вспылили.

Как мировой футбол

Изменил Россию

«Если кто-то видит в данной статье, что главная проблема — в том, что женщины продают себя за деньги иностранцам, то — алло, акститесь, это не главная проблема. Это лишь следствие той морали и системы ценностей, которые нам навязываются», — пояснил писатель Беседин.

На девушек ополчились даже свои. Олеся Малибу знает о любви побольше других. Дело, говорит, в игре головой. «Это все от глупости, с моей точки зрения. Из-за нехватки образования, мозгов, из-за глупости и наивности», — считает модель.

Олеся обеими руками за российских мужчин. «Я когда куда-то иду, ко мне постоянно все клеятся. Мне это приятно. Я сразу говорю, что хочу есть, хочу цветы, деньги. Чтобы сразу мне все дал и… до свидания! Это русские мужчины», — смеется Малибу.

Белый, черный. Красный, зеленый. Вдруг всплыла нетерпимость. Иностранцев осуждают за слишком тесные связи с Россией. Все на самом деле проще.

«В нас просыпается деревенская ревность. Приехали городские, и наши деревенские девки побежали с ними на танцы. А мы че, хуже? Ну да, мы пьяные, грязные, мы в телагах, у нас сапоги все в дерьме коровьем, а они в кроссовках. Но девки-то наши», — поясняет писатель Александр Никонов

Внезапно досталось и мужчинам. Русский мужик, оказывается, порой и не мужик. Ни комплиментов не дождешься, ни цветов. Сами виноваты.

«Наши женщины — авангард нашего общества и по красоте, и по сообразительности, и по яркости. Наш мужчина отстает и не включается в эту жизненную экзистенциальную гонку», — говорит писатель Виктор Ерофеев

В семье Юли и Патрика вообще цветов не различают. Не зря в РУДН учились. Она из России, он из Конго. Она экономист, он сварщик. 13 лет вместе.

«Я не смотрю на цвет кожи своей жены и даже не думаю об этом. Я думаю, мы одной крови. Самое главное — любовь», — говорит Патрик Мукиинда Нгонго.

Юля и Патрик тоже ловили злые взгляды, но любовь победила. За время брака Юля поняла, чем еще российская женщина подкупает мужчин. И речь совсем не о доступности.

«У нас очень сильные женщины, сильные в плане выживаемости. Распущенность не зависит от национальности, у нас мир достаточно свободный сейчас, каждый сам выбирает», — говорит Юлия Назарова

Российские женщины и не такое переживали. 100 лет назад первыми пробились через предрассудки. Пробьются и сейчас. Главное, чтобы через девять месяцев не было мучительно больно.