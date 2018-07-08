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Радио «ГУБЕРНИЯ» провело в Самаре самую вкусную акцию лета
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Радио «ГУБЕРНИЯ» провело в Самаре самую вкусную акцию лета 

ТРК Губерния 3 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Более 1000 штук мороженого было роздано сегодня, 8 июля, в парке Победы.
Фото: ТРК «Губерния»
В День семьи, любви и верности радио «ГУБЕРНИЯ» провело в Самаре самую вкусную акцию лета — День мороженого. Сотни взрослых и маленьких горожан и гостей областного центра пришли в парк Победы, чтобы насладиться любимым лакомством и зарядиться позитивом.
Фото: ТРК «Губерния»
Веселый тон празднику задавали ростовые куклы пингвинов — символов компании «ПинВин». Именно ее продукцией — мороженым «Вкус Айс» самых разных видов — угощали каждого пришедшего на площадку радио «ГУБЕРНИЯ».
Фото: ТРК «Губерния»
Здесь же гостей ждали конкурсы и музыкальное шоу от диджея нашей радиостанции, представление от ассоциации брейк-дансеров, викторины от областной юношеской библиотеки и аквагрим, так любимый детьми.
Фото: ТРК «Губерния»
Кстати, именно они и оказались сегодня самыми активными участниками праздника. Наевшись мороженого, ребята бежали к сцене, чтобы принять участие в очередном конкурсе. Диджею радио «ГУБЕРНИЯ» даже приходилось периодически остужать их пыл — до того энергичными оказались юные гости праздника.
Фото: ТРК «Губерния»
К слову, родители не уступали им в азарте. И даже налетевшие тучи не смогли нарушить веселья. Танцующие под дождём самарцы показали, как надо отдыхать в непогоду.
Фото: ТРК «Губерния»
День мороженого так стремительно ворвался в это воскресенье, прошёл так ярко и насыщенно, собрал столько положительных отзывов, что его организаторы в очередной раз убедились: Самаре нужны такие акции — легкие, весёлые и объединяющие горожан и гостей областной столицы. Поэтому в самое ближайшее время наша радиостанция порадует своих слушателей новой интересной акцией. О том, что и когда это будет, слушайте на волнах радио «ГУБЕРНИЯ».
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