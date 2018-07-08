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Fiat 500 Spiaggina — компакт-хэтч превратили в пикап. Для пляжа
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Fiat 500 Spiaggina — компакт-хэтч превратили в пикап. Для пляжа 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Fiat 500 Spiaggina — совершенно штучный пикап, отлично подходящий для пляжного сезона.
Если вы не знакомы с прославленным прошлым Fiat 500, то вот информация: летом 1958 года совершило дебют специальное издание городской машины, получившее название Fiat 500 «Spiaggina». Теперь, 60 лет спустя, итальянский бренд вновь вспоминает о тех славных годах. Новый 500 Spiaggina — плод совместной работы Garage Italia и Pininfarina.
Автомобильчик стильный выполнен в прекрасной двухцветной сине-голубой цветовой схеме. Отдельных кресел водителя и переднего пассажира теперь нет — есть цельный диван.
Интерьер вообще по стилю соответствует эпохе 1960-х. Водостойкая обивка является отличным решением для авто, которое часто будет иметь дело с водой. Багажное отделение отделано деревом. По замыслу дизайнеров, это навевает ассоциации с яхтами.
Очень классно смотрится низенькое лобовое стекло. Оно крайне похоже на те, которыми ретро-спидстеры оснащались. Легкосплавные диски тоже смотрятся «старыми». Машинка также получила защитную дугу.
Интересный факт: с писке оснащение значится встроенный душ. Самому, конечно, не помоешься, а вот для ополаскивания пляжных принадлежностей он подходит на все сто.
Garage Italia описывает 500 Spiaggina как проект сугубо выставочный, т. е. существующий в единственном экземпляре. А жаль.
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