Новость дня! Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин! 

Такого от Джастина Бибера (24) мы точно не ожидали.
Только что портал TMZ сообщил, что певец сделал предложение своей возлюбленной Хейли Болдуин (21). Оказалось, парочка сейчас отдыхает на Багамах. А вчера, по словам очевидцев, Джастин задал модели тот самый заветный вопрос.
When there’s no paps just ask fans to take ur pics, it works too yknow
Публикация от Justin B & Selena G. Updates™️ (@gomezbieberdayli)
7 Июл 2018 в 10:46 PDT По сообщениям инсайдеров дело было в ресторане: сначала звезды танцевали и веселились, а потом охранники певца попросили всех убрать свои телефоны. Похоже, Бибер сделал Болдуин предложение на глазах у всех!
Кстати, час назад отец Джастина выложил на своей страничке его фото и написал: «Сказать, что я горжусь — не сказать ничего. С нетерпением жду следующей главы». Кажется, это намек.
@justinbieber Proud is an understatement! Excited for the next chapter!
Публикация от Jeremy Bieber (@jeremybieber)
8 Июл 2018 в 8:31 PDT Напомним, Бибер и Болдуин начали встречаться в 2016-м, однако быстро поняли, что им лучше быть друзьями. Но месяц назад, кажется, передумали и снова сошлись. С тех пор звезды неразлучны.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novost-dnya-dzhastin-biber-sdelal-predlozhenie-hejli-bolduin/