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Новость дня! Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин!
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Новость дня! Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Такого от Джастина Бибера (24) мы точно не ожидали.
Только что портал TMZ сообщил, что певец сделал предложение своей возлюбленной Хейли Болдуин (21). Оказалось, парочка сейчас отдыхает на Багамах. А вчера, по словам очевидцев, Джастин задал модели тот самый заветный вопрос.
When there’s no paps just ask fans to take ur pics, it works too yknow
Публикация от Justin B & Selena G. Updates™️ (@gomezbieberdayli)
7 Июл 2018 в 10:46 PDT  По сообщениям инсайдеров дело было в ресторане: сначала звезды танцевали и веселились, а потом охранники певца попросили всех убрать свои телефоны. Похоже, Бибер сделал Болдуин предложение на глазах у всех!
Кстати, час назад отец Джастина выложил на своей страничке его фото и написал: «Сказать, что я горжусь — не сказать ничего. С нетерпением жду следующей главы». Кажется, это намек.
@justinbieber Proud is an understatement! Excited for the next chapter!
Публикация от Jeremy Bieber (@jeremybieber)
8 Июл 2018 в 8:31 PDT  Напомним, Бибер и Болдуин начали встречаться в 2016-м, однако быстро поняли, что им лучше быть друзьями. Но месяц назад, кажется, передумали и снова сошлись. С тех пор звезды неразлучны.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novost-dnya-dzhastin-biber-sdelal-predlozhenie-hejli-bolduin/
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