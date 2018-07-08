Зачем сын Сталина Василий сменил фамилию на Джугашвили

Он был самым молодым генералом, его любили и ненавидели женщины, он был летчиком и расстреливал вражеские самолёты. Он был сыном самого Сталина, но именно это сыграло роковую роль в его трагичной жизни.

Когда не стало матери

Мать покончила жизнь самоубийством, когда Васе было 12 лет. На похоронах ему пришлось успокаивать плачущего отца, характер которого с этого дня сильно изменился. Сталин мало внимания уделял воспитанию сына ещё при жизни жены, но после её смерти он практически передал сына на воспитание начальнику своей охраны Николаю Власику. При этом он наказывал держать Васю в строгости и не делать ему поблажек.

Сталин писал коменданту дачи Сергею Ефимову : «Следите хорошенько, чтобы Вася не безобразничал, не давайте волю Васе и будьте с ним строги. Если Вася не будет слушаться няни или будет ее обижать, возьмите его в шоры». Что конкретно означало это «возьмите в шоры» не совсем понятно, однако очевидно, что Вася, забытый и брошенный отцом, всячески старался выделиться, чтобы отец его заметил. Позже он вспоминал: «Сам он (отец) не занимался нашим воспитанием — у него работа. После смерти матери отдал нас на воспитание во второй интернациональный дом — вместе с испанскими детьми. Затем нас воспитывали беззубая немка и рязанский милиционер, который научил меня пить водку и шляться по бабам. Вот и все мое воспитание».

Фактор отца

Быть сыном Сталина — тяжелый крест. С детства Васе старались внушить, что он не особенный, а простой советский ребенок. Однако чем старше становился Василий , тем больше менялся его характер от осознания того, чей он сын. Вокруг него постоянно были люди, головой отвечающие за безопасность «сына товарища Сталина». Причем не всегда он этих людей знал. Чтобы избежать большой свиты, шествующей за «золотым мальчиком», Берия решает отказаться от прямой опеки, доверив безопасность Васи агентурной охране.

Любой, от садовника до случайно встреченного на улице дяди, мог быть агентом советской спецслужбы. Василий рос в атмосфере диссонанса между тем, что ему пытались привить, и тем, что происходило на самом деле. Ещё семи лет от роду Вася освоил стиль агентурной переписки, писал отцу письма, больше похожие на отчеты разведки, а в конце подписывался «Васька красный». Так его, мальчишку с огненно-рыжей шевелюрой, называл сам отец.

Рыбалка

Василий Сталин всю жизнь оставался тем сорванцом, который не выполнял домашних заданий и совершал безумства. За некоторые из них он расплачивался очень серьезно. Так, в 1943 году, когда Василий уже был полковником, командиром 3-й истребительной авиадивизии в составе 1-го гвардейского корпуса, он с друзьями отправился на рыбалку. В качестве «удочки» решено было использовать реактивные снаряды. Закончилось мероприятие плачевно, один человек погиб на месте, остальные были тяжело ранены. В том числе и Василий. У него было ранение стопы и щеки с повреждением костей.

За такую преступную халатность в военное время Сталин собственным приказом снял Василия с должности командира полка, но самое страшное — он лишил его неба. Иосиф Виссарионович настрого наказал не допускать сына к пилотированию. 22–летний полковник на целых 6 месяцев выбыл из строя.

"Выйди вон! Ты пьян"

В послевоенный период Василий Сталин занимал должность командующего ВВС Московского военного округа. И занимал не формально, он действительно много сделал для авиации. Но после парада 1952 года Иосиф Сталин лишил сына этого поста.

Обычно это событие связывают с произошедшей тогда аварией ИЛ-28, но не всё так однозначно. Вечером, по окончании парада Василий Сталин серьезно напился, но отец приказал привести его в Кунцево, на дачу, где он собрался с членами Политбюро. Василий вошел в зал, качаясь. Сталин, увидев сына, строго спросил: «Это что такое?» Василий ответил, что устал. Сталин снова спросил, часто ли сын так «устает». Вася сказал, что нет, нечасто. Тогда командующий ВВС Жигарев доложил: «Часто». Василий нагрубил Жигареву. Иосиф Сталин громко приказал: «Садись!»

Наступила мертвая тишина, потом Иосиф Сталин прогнал сына вон. Уже на следующее утро Василий был снят с должности и отправлен на учебу в Академию Генерального штаба . Но там он не появился. Полгода он просидел на даче и, по словам очевидцев, только и делал, что пил.

Ревность и арест

Отношения Василия Сталина с женщинами иначе как бедовыми не назовешь. У него было три жены и множество любовниц. Жить с ним было непросто: Василий много пил, бил своих жен, открыто изменял.

Арестом для Василия закончился роман с бывшей одноклассницей и женой Романа Кармена Ниной Орловой. Ревнивый Кармен сначала хотел пристрелить Сталина-младшего, но потом все же решил сообщить об адюльтере Сталину-старшему. Иосиф Висарионович вынес свой вердикт: «Вернуть эту дуру Кармену. Полковника Сталина посадить на 15 суток».

Гибель команды

Василий Сталин был большим фанатом спорта. Он курировал футбольные и хоккейные команды, в которые собирал лучших спортсменов своего времени. Название его команд ВВС в народе расшифровывали как «Взял всех спортсменов» и «Ватага Василия Сталина». У него было влияние, была власть и азарт, но именно это и стало главным фактором трагедии, произошедшей 5 января 1950 года, когда почти вся хоккейная команда Василия Сталина разбилась на самолёте. Хоккеисты летели в Челябинск, на матч с командой «Дзержинец». Обычно спортсмены в то время ездили поездом, но Василий Сталин умел пользовался своим служебным и семейным положением. Погибли 19 человек. Показательно, что матч не стали отменять. С «Дзержинцем» сыграла другая команда, и, кстати, выиграла. О катастрофе стали говорить только в 1960-е годы. Неизвестно также, был ли в курсе событий Иосиф Сталин. С большой долей вероятности можно предположить, что нет. Узнай он о том, что Василий использует военную авиацию в своих личных целях, он снял бы сына с должности на два года раньше.

Без отца

Причину своих частых запоев Василий объяснял страхом смерти отца. Говорил, что живет, пока жив отец. В этом он был прав, после смерти Иосифа Сталина жить Василию не давали. Его даже вынудили отказаться от «августейшей» фамилии. Предлагали разные, от Васильева до Аллилуева. Василию, деморализованному и постоянно пьяному, было неважно. «Переговоры» вела его последняя жена Мария Шеваргина. Она принялась выторговывать квартиру в Москве, машину и повышенную пенсию. Когда она вернулась из столицы после сделанного аборта, то застала жениха с любовницей. Поняв, что может всё потерять, отвела Василия в загс, и он стал Джугашвили. Так Василий Сталин получил фамилию отца, которого он пережил меньше чем на 10 лет. Василий Джугашвили скончался в возрасте 40 лет, не дожив до своего дня рождения два дня. Запись акта о смерти за номером 812 гласит: «Джугашвили Василий Иосифович… Дата смерти: 19 марта 1962 года… Причина смерти: общий атеросклероз, на фоне хронической алкогольной интоксикации, острая сердечно-сосудистая недостаточность, эмфизема легких».