Новобранцы военной комендатуры Москвы приняли военную присягу

Поздравить молодых солдат пришли родители, друзья, почетные гости, представители командования Сухопутных войск, Правительства Москвы и ветераны

7 июля с.г., в зале Славы музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе состоялся торжественный ритуал приведения к военной присяге молодого пополнения военной комендатуры г. Москвы.

Уже с понедельника военнослужащим предстоит выполнять ответственные задачи по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в московском гарнизоне. Поздравить молодых солдат пришли родители, друзья, почетные гости, представители командования Сухопутных войск, Правительства Москвы и ветераны.