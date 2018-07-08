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Новобранцы военной комендатуры Москвы приняли военную присягу
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Новобранцы военной комендатуры Москвы приняли военную присягу 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Поздравить молодых солдат пришли родители, друзья, почетные гости, представители командования Сухопутных войск, Правительства Москвы и ветераны
7 июля с.г., в зале Славы музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе состоялся торжественный ритуал приведения к военной присяге молодого пополнения военной комендатуры г. Москвы.
Уже с понедельника военнослужащим предстоит выполнять ответственные задачи по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в московском гарнизоне. Поздравить молодых солдат пришли родители, друзья, почетные гости, представители командования Сухопутных войск, Правительства Москвы и ветераны.
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