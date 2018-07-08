Дети подземелья: как спасают застрявших в тайской пещере школьников

Неожиданно в новостную повестку дня ворвались сообщения о футбольной команде юниоров из Таиланда. 12 школьников и их наставник решили устроить тим-билдинг и забрались в пещеру. Так сказать, укрепить комндный дух. Но пошли дожди, вода поднялась в подземелье и закрыла выход из пещеры. Дети оказались в ловушке. Их искали 10 дней и нашли измученными, но живыми. И вот теперь началась спасательная операция. Вся последняя информация — у корреспондента «МИР 24» Родиона Мариничева.

Это были не самые лучшие каникулы, но уж точно они запомнятся навсегда. Две недели в кромешной тьме, среди воды и с убывающим запасом воздуха. Еще бы чуть-чуть, и шансов на спасение у пленников пещеры просто бы не осталось. И вот первые кареты скорой помощи, наконец, отправляются в сторону госпиталя.

Под землей проходит уникальная спасательная операция. Люди натягивают трос, за который, как за соломинку, держатся найденные школьники. Это единственная возможность не заблудиться в подземном лабиринте. Через каждые 25 метров пути закрепили баллоны с кислородом. В грот, где укрылись дети и их тренер, спустились 13 опытных водолазов. Пусть число и несчастливое, но у каждого пострадавшего свой персональный проводник на свободу.

«Трудность этого подводного спасения в том, что требует очень высокопрофессионального оборудования и обучения, даже для наших дайверов, которые все знают и умеют. Что уже говорить о маленьком ребенке, у которого нет никакого опыта», — сказал спасатель из Китая Тян Сяолун.

Трудность заключается еще и в том, что мальчишки ни разу не погружались с аквалангом. А тут по запутанным ходам, да еще против течения — целых четыре километра. Причем есть места, где камни сдирают краску с баллонов. Тут уже погиб опытный пловец из США — ему не хватило кислорода.

«Очень сложный маршрут. Есть места шириной всего 70 сантиметров», — отметил водолаз Гонг Ху.

Детей готовили к выходу быстро, но тщательно. Объяснили особенности маршрута, рассказали, как звучат команды спасателей. В этой операции отказались от загубников, с которыми обычно ныряют дайверы. Момент скорее психологический, но в такой ситуации не бывает мелочей.

«Применены полные лицевые маски, что тоже очень важно. В полной лицевой маске человек может дышать обычно: и носом, и ртом. В них есть гарнитура переговорная, микрофон, наушник, они смогут переговариваться со спасателями», — отметил дайвинг-инструктор Александр Игилевич.

Обессиленных, но не потерявших надежду детей и тренера нашли только на десятый день поисков по оставленным у входа в подземелье велосипедам. Первыми до них добрались дайверы из Британии.

В пещеру доставили запас еды, сразу на четыре месяца, до окончания сезона дождей. Был вариант вызволить пленников, когда уйдет вода. Но для детей, младшему из которых 11 лет, это было бы подобно смерти. В пещере установили насосы, которые постоянно откачивали воду. Но что они могут сделать против стихии, когда сюда стекаются ручьи со всех гор. Свое оборудование привозили добровольцы со всей страны.

«Я узнал, что оборудования, которое используют спасатели, не хватает. Поэтому я привез свой насос, чтобы ускорить процесс», — сказал доброволец Чачинатат Панухасатунг.

Эта операция с первых дней приобрела статус международной. Здесь британские дайверы, военные из США. Есть даже добровольцы с Украины. Вот эти фотографии в соцсетях разместил дайвер из Харькова Всеволод Коробов. Слова поддержки летят со всего мира. Пламенный привет передал прямиком из Чили шахтер Марио Сепульведа, прозванный супер Марио, — один из тех, кто в 2010-м провел 70 дней под землей. Марио верит, что если ему удалось тогда спастись, то и детям обязательно повезет.

«Мы молимся за каждого из вас, за каждую из семей и за этих детей», — подчеркнул Марио Сепульведа.

У пещеры уже молились буддийские монахи, а со всего света приходили предложения о помощи, порой самые невероятные. Так, предприниматель Илон Маск высказал идею эвакуировать пленников пещеры по надувной трубе с воздушными карманами.

На поверхности тем временем искали альтернативные варианты входа в пещеру. Бурили скважины, перфораторами делали лазы, но слой гранита оказался не по зубам тайским спасателям. Работа у них как на иголках. Ими же тут и лечатся. Китайский десант врачей привез с собой рецепты древней медицины и целую россыпь игл. Говорят, процедура моментально ставит на ноги.

«Я целый день работал в пещере, замерз, и сводило мышцы. А после этих иголок чувствую себя отдохнувшим», — сказал спасатель.

Каждый день дети подземелья общались с родителями по видеосвязи, в пещеру спустили камеры и проложили кабель. Теперь это видео наверняка займет достойное место в их семейных архивах, но вряд ли отобьет у мальчишек тягу к приключениям.

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