Путь к свободе: как спасли 13 узников пещеры

Спасателям в Таиланде удалось вывести на поверхность всех детей — 12 юных футболистов — и их тренера. В заточении они провели почти три недели, сообщает корреспондент «МИР 24» Марина Ермаченкова.

Вот уж действительно время выдыхать — и спасателям, которые более двух недель буквально заныривали в работу, и пленникам пещеры, которые верили и ждали. Закончилось решающее погружение — уникальная спецоперация, за которой следил весь мир. Оставшиеся четыре ребенка и их тренер на поверхности. Больше похоже на сказку: все 13 бедолаг спасены и теперь под присмотром врачей.

Дайверы вели детей сквозь толщу воды и лабиринты пещеры. Доставали партиями. В первые два захода — восемь ребят. Каждый шаг спасателей сразу в топы новостей. Нервы были на пределе. Поэтому детали последней операции власти скрыли от глаз любопытных. Территорию оцепили, а журналистов не пускали. Не до того, когда счет на минуты.

Этот путь к свободе они проделали на ощупь, в кромешной тьме. Мутная вода, нулевая видимость, угроза обвалов. На лицах детей сплошные маски, а не обычные для дайверов очки. Водолазы понимали: лаз узкий, застрять проще простого и тогда начнется паника. Мальчишки просто потеряют трубку с воздухом и захлебнутся. Поэтому спасатели предусмотрели все: опутали пещеру специальными тросами -путеводными нитями, чтобы не сбиться с пути, через каждые 25 метров — баллоны с дополнительным кислородом.

Природа тоже сжалилась и дала временную передышку. Пару дней без дождей — и вода чуть отступила. Да и насосы работали круглые сутки. Поэтому четыре с небольшим километра пути превратились в полтора. Однако даже они как страшный сон для профессиональных дайверов, которые съехались сюда со всего света. Пещера уже забрала одну жизнь — это опытный «морской котик», отставной офицер Самарн Кунан. Можно вообразить сложность этой операции для детей, которые просто не умеют плавать.

«Трудность этого подводного спасения в том, что требует очень высокопрофессионального оборудования и обучения. Даже для наших дайверов, которые все знают и умеют. Что же говорить о маленьком ребенке, у которого нет никакого опыта», — говорит китайский спасатель Тян Сяолун.

Все началось 23 июня с новости о пропаже детской футбольной команды во главе с тренером. Всего 13 человек. Они отправились смотреть пещеру, правда, об этом кроме них никто не знал. Изучали подземелье, пока не разразился мощный тропический ливень. Горные ручьи, ставшие в одночасье реками, отрезали путь назад. Путешественники отступили вглубь, нашли безопасную нишу. Там и провели две недели, пока их искали спасатели. И вряд ли бы нашли, если бы не велосипеды у входа. Продержались чудом — растягивали скромный запас провизии. По большей части это печенье и вода.

У водолазов была неделя, чтобы объяснить детям азы погружения. Однако до последнего хотелось верить, что до этого не дойдет. Искали варианты безопаснее — откачать воду из тоннелей или пробурить сверху шахты, но гранит оказался не по зубам. И вот неутешительная новость: дожди вот-вот обрушатся. Пришлось нырять.

«Очень сложный маршрут. Есть места шириной всего 70 сантиметров», — говорит водолаз Гонг Ху.

Сейчас медики проверяют спасенных — опасаются инфекции. Чтобы придать бодрости, глава Международной федерации футбола (FIFA) пригласил всю детскую команду и тренера в Москву на финальный матч чемпионата мира 15 июля, если здоровье позволит. Хотя тысяча километров полета — ничто по сравнению с одним, который ребята прошли на ощупь.

Последними злосчастную пещеру покинули военврач и трое «морских котиков», которые находились под землей вместе с детьми с момента их обнаружения.

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