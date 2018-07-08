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Роман Абросимов: Полностью восстановился, готов работать
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Роман Абросимов: Полностью восстановился, готов работать 

Советский спорт 2 часа назад
— Как ваше самочувствие? Удалось ли полностью восстановиться после травмы, которая помешала в прошлом году провести полноценные сезон? — Да, я уже полностью восстановился. Скоро, наконец, увижу всех ребят. По всем соскучился. Готов работать в полную силу.
— Из всего состава по хоккею больше всех соскучились, наверное, именно вы. — Наверное, да. Я пропустил больше полугода. Поэтому, думаю, я больше всех скучал.
— Вы уже успели съездить самостоятельно потренироваться. Как поработали? — Удалось хорошо и правильно поработать. Смог поработать и с ногой тоже. Нагрузку нужно было увеличивать равномерно, чтобы тело полностью было готово к работе.
— Впереди предсезонка. Готовы выжимать футболки? — Это не новость для нас. Мы каждый год их выжимаем. Это наша работа. Понятно, что мозг не всегда хочет. Но мы делаем это даже с радостью.
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