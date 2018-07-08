Какие «растения силы» русские собирают в июле

Фитотерапия — чрезвычайно живучая дисциплина. Сколь ни сильно фармацевтическое лобби в здравоохранении, как бы ни пугали врачи-профессионалы народ от самолечения травами — травы собирали, собирают и будут собирать. Июль — самое время для их заготовления.

Бодяк полевой

Бодяк полевой известен всем, его легко узнать. Эту траву ещё называют асот розовый, чертополох. Собственно говоря, это сорняк, с которым многие нещадно борются. Однако это травка не так бесполезна, как может показаться. Бодяк полевой в лекарственных целях используется в народной медицине. Настой, отвар его корней используют при различных коликах (кишечных, почечных, печеночных), как потогонное средство, выводящее из организма жидкость. Наружное применение бодяка также распространено — измельченные соцветия прикладывают к ранам, фурункулам, опухолям, абсцессам. При использовании этого растения также требуется соблюдать осторожность — при несоблюдении условий дозировки возможны тяжелые побочные реакции.

Вереск

Благодаря Стивенсону и его балладе «Вересковый мёд», вереск приобрёл поэтический ареол. Это не случайно, травка действительно очень полезна и заслуживает такого отношения. Лекарственные свойства вереска широко известны. Вереск обладает дезинфицирующим, антисептическим, ранозаживляющим, очищающим, противовоспалительным, вяжущим, потогонным, мочегонным, отхаркивающим, успокаивающим, легким снотворным действием. В нем содержатся органические кислоты, кальций, калий, крахмал, каротин, фосфор, натрий, флавоноиды, дубильные и минеральные вещества. Важно отметить, что употреблять вереск не рекомендуется при заболеваниях желудка с пониженной кислотностью. Из вереска можно готовить и чай, и сироп. Это нарядная травка — поистине чудодейственное лекарство.

Заячья капуста

Не только полезное, но и вкусное растение — заячья капуста. С ней можно приготовить много разнообразных блюд — от салатов до драников. Заячью капусту можно собирать даже с маленькими детьми, так как это растение трудно с чем-то перепутать, оно всегда выделяется среди окружающей травы. Немаловажно, что употреблять в пищу листья можно без обработки, они имеют кисловатый вкус, немного хрустят на зубах, как и положено капусте. В народной медицине заячью капусту применяют благодаря её тонизирующим, антисептическим, болеутоляющим, ранозаживляющим свойствам. Кроме того, её используют для улучшения работы сердца, стабилизации кровяного давления, лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и почек, снятия болей в суставах и мышцах (компрессы и припарки), выведения бородавок и мозолей. Считается, что иммуностимулирующие свойства выше у очитка пурпурового, в последнее время его даже стали употреблять при лечении раковых заболеваний. Заячья капуста — одно из немногих растений, которые можно использовать для лечения импотенции. Не случайно ещё одно название этого растения — молодило.

Лабазник

Лабазник относится к чрезвычайно распространенным растениям, его можно встретить почти повсеместно в умеренной климатической зоне Северного полушария. Это растение имеет чрезвычайно широкий спектр применения в медицине. Это обусловлено составом Лабазника, в него входит витамин C, дубильные вещества, фенольные соединения, а также салициловая кислота и ее производные (салициловый альдегид, метилсалицилат и многое другое). Не менее насыщены полезными веществами и корни растения. Благодаря такому богатому составу лабазник может использоваться в качестве тонизирующего, общеукрепляющего, успокоительного, бактерицидного, диуретического, вяжущего, кровоостанавливающего, ранозаживляющего и противогельминтного средства. Он также обладает желчегонным свойством и способен усиливать способность печени бороться с токсическими поражениями организма. Препараты лабазника помимо вышеперечисленного помогают при головных болях, ревматических поражениях суставов, сахарном диабете и также могут применяться как противовирусное средство.

Календула

Календула — одно из самых известных и распространенных лекарственных растений. Настойку календулы мы можем купит в аптеке, но календула цветёт в июле и для лекарственных целей заготавливают только что распустившиеся соцветия растения. Вывод: пора собирать. Календула считается культурным растением и редко дичает. Она неприхотлива и очень красива: цветки растения желтого или оранжевого окраса собраны в соцветия — корзинки. Календула применяется при ангине, аллергии, артрите, астме, гепатите, гастрите — количество заболеваний, при которых полезна календула, может занять полстраницы мелким шрифтом. Календула не случайно стала одним из самых распространенных лекарственных растений. Спектр её применение очень широк

Бессмертник песчаный

Ещё одно растение, заслуживающее разговора в июле — бессмертник песчаный. Это растение можно увидеть на лесных полянках, по сухим склонам, где преобладает песчаная почва. Бессмертник высоко ценится в траволечении. Он оказывает ярко выраженное желчегонное действие. Его цветки входят в составы желчегонных и иных чаев, в том числе и тех, которые применяют для лечения болезней мочевого пузыря, как мочегонное, не раздражающее почки, при гастритах, а также как кровоостанавливающее средство. Отвар из цветков бессмертника применяют в народе как дезинфицируюшее средство. В народной медицине бессмертник используется при желтухе, водянке, циррозе печени, желчнокаменной и почечнокаменной болезнях, при простуде, болезнях кожи, туберкулёзе легких, послеродовых кровотечениях, женских болезнях, ревматизме и, кроме того, как глистогонное средство. Заготавливать бессмертник лучше в начале цветения, которое приходится как раз на июль.

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