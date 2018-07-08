Девушка показала, чем может обернуться хождение по горячему песку. Фото не для слабонервных

В результате своего летнего отдыха 17-летняя студентка Джессика Скотт осталась с шокирующими травмами на своих ступнях. Причиной травм оказался горячий песок на пляже, по которому решила прогуляться девушка.

Джессика учится в Мельфилд-колледже в Белфасте. В один день она собралась со своими друзьями отпраздновать успешную защиту своей курсовой работы. Компания остановила свой выбор на пляже, как месте для посиделок. Взяв с собой мангал они отправились к морю. Несмотря на то, что расстояние от машины до навесов было небольшим, в первые шаги друзья начали ощущать, как нещадно палит солнце, и как оно раскалило песок под ногами.

В один момент Джессика подняла сумку и просто свалилась на месте — настолько сильная была боль в ногах. Девушка даже не могла понять, что происходит, она впала в панику. "Я просто растерялась и не воспринимала ничего вокруг. Мои ноги были будто в огне, а боль становилась просто невыносимой. "

Друзья сразу же позвонили отцу Джессики и он доставил ее в больницу. Согласно диагнозу врачей, у Джессики были сильнейшие ожоги на ступнях. К счастью в раны не попала инфекция, поэтому никакой опасности эти ожоги не представляют. Тем не менее девушке придется около 3 месяцев соблюдать постельный режим — она не сможет ходить, пока ступни не заживут. Мать Джессики работает в больнице и утверждает, что за всю историю своей практики она никогда не видела настолько сильных ожогов на ногах, особенно если учитывать, что к таким ожогам привел обычный песок на пляже. ​Кошмарными снимками Джессика поделилась в социальных сетях — она хочет предупредить остальных людей о том, насколько опасными могут быть прогулки на пляже.