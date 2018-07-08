Мужчина замечает девушку, которая пыталась что-то скрыть в ресторане. То, что он попросил сделать официанта — это бесценно!

Однажды я сидел в баре местного ресторана и отдыхал от ежедневной суеты, думая о том, как тяжело мне было в последнее время, и как я устал от всего. Я владелец компании, занимающейся ландшафтным дизайном, но я никогда не чувствовал, что я вношу какие-то изменения в жизнь людей. И вот, когда я сидел и жалел себя, то увидел, как в ресторан вошла симпатичная девушка, которая выглядела примерно на 25 лет, она села в отдельную кабинку и, наверняка, ждала свою подруга. У меня заняло совсем не много времени, прежде чем я заметил, что она пытается скрыться от чужих взглядов и мое сердце сжалось. Я заметил, что ее волосы начали выпадать, а в таком юном возрасте это значило, что она проходила курс химиотерапии. Я сидел и смотрел на нее, пытаясь оставаться спокойным, понимая какие у нее сейчас тяжелые времена. Я болел за нее, представляя, чего стоило ей, пройти через все это, потому что я знаю кое-что о ее боли не понаслышке. Видите ли, я похоронил свою жену, любовь всей моей жизни всего несколько лет назад и я видел, как она медленно угасает. Я хотел ободрить эту девушку, подарить ей надежду, но как? Что я мог сделать? Потом меня осенило!

Я позвал ее официанта и объяснил, что хочу оплатить обед для девушки и ее подруги, но я также сказал ему, чтобы он не говорил, что это был я, так как хотел остаться неизвестным. Кроме того, я отдал официанту записку, чтобы он передал ее девушке, когда он скажет ей, что ее счет оплачен. Текст этой записки был следующим: «Кто-то сегодня считает Вас красивой, кто-то сегодня думал, что ваша улыбка светилась волнением, кто-то сегодня думал, что ваши глаза освещали мир, сегодня кто-то заботился о Вас и хотел, чтобы Вы знали это. Наслаждайтесь остатком дня, красавица».

Спустя около 15 минут, молодая девушка попросила официанта принести их счет, и я наблюдал, как ей сказали, что он был оплачен. Она спросила: «Почему? Кто? Зачем?» Официант просто передал ей записку и сообщил ей, что джентльмен, который сделал это, захотел оставить это в тайне. Я смотрел, как она медленно прочла записку. Ее глаза широко распахнулись, а потом она начала улыбаться! Огромной, красивой, оптимистической улыбкой! Она осветила комнату, а затем села прямо, не заботясь, кто мог видеть ее. Ее подруга тоже сиял, не из-за то, что было сделано, а потому, что ее подруга снова почувствовала себя красивой. Важно не то, как мы выглядим или во что мы одеты, сколько у нас домов или машин, и ни то сколько денег мы можем заработать. Нет, это все не то. Важно то, что мы делаем, как мы заботимся о ближнем своем, даже если это заставит кого-то чувствовать себя довольным лишь на мгновение.

Да, обед стоил всего несколько долларов, но Вы видите каким чудесным образом он отразился на этой девушке!