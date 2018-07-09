В Сочи туристка из Подмосковья сломала ногу при спуске к Агурским водопадам

Краснодар. 9 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел около 11 часов утра в минувшую субботу.

Как сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ, в организацию поступила информация, что туристка получила травму на тропе, ведущей от башни Ахун к Агурским водопадам. Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что 40-летняя жительница Москвоской области сломала ногу. Жензине оказали доврачебную помощь и на носилках транспортировали к карете Скорой помощи.

По словам пострадавшей, он подскользнулась на мокрой от дождя дорожке.