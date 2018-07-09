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В Сочи туристка из Подмосковья сломала ногу при спуске к Агурским водопадам
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В Сочи туристка из Подмосковья сломала ногу при спуске к Агурским водопадам 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел около 11 часов утра в минувшую субботу.
Как сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ, в организацию поступила информация, что туристка получила травму на тропе, ведущей от башни Ахун к Агурским водопадам. Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что 40-летняя жительница Москвоской области сломала ногу. Жензине оказали доврачебную помощь и на носилках транспортировали к карете Скорой помощи.
По словам пострадавшей, он подскользнулась на мокрой от дождя дорожке.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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