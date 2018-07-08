СМИ: Певец Джастин Бибер женится

Он предложил выйти замуж своей избраннице в одном их ресторанов.

Канадский певец Джастин Бибер, как передают СМИ, намерен пожениться. Сообщается, что артист сделал предложение племяннице актера Алека Болдуина — модели Хэйли Болдуин. Будущей супруге Бибера 21 год.

По информации издания TMZ, Бибер сделал предложение в ресторане, когда отдыхал с Болдуин на Багамах. Так, девушка, по словам очевидцев данного события, ответила согласием на предложение руки и сердца.

Хэйли Болдуин и Джастин Бибер возобновили свои отношения месяц назад.