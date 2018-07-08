Ещё
СМИ: Певец Джастин Бибер женится
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Певец Джастин Бибер женится 

Вечерняя Москва 14 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Он предложил выйти замуж своей избраннице в одном их ресторанов.
Канадский певец Джастин Бибер, как передают СМИ, намерен пожениться. Сообщается, что артист сделал предложение племяннице актера Алека Болдуина — модели Хэйли Болдуин. Будущей супруге Бибера 21 год.
По информации издания TMZ, Бибер сделал предложение в ресторане, когда отдыхал с Болдуин на Багамах. Так, девушка, по словам очевидцев данного события, ответила согласием на предложение руки и сердца.
Хэйли Болдуин и Джастин Бибер возобновили свои отношения месяц назад.
Вечерняя Москва: последние новости
Пошлая мужская зависть Рождество Иоанна Крестителя: что нельзя делать в этот день Родные запертых в тайской пещере детей дали согласие на эвакуацию
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми4
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем26
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение