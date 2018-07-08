Когда он услышал описание автомобиля, сбившего женщину, то все замерло внутри…

Мой отец стал наркоманом, когда мне было 12 лет. Повзрослев, наблюдая, как он спотыкается повсюду и вызывает проблемы, я решил, что он не разрушит мою жизнь.

Когда мне исполнилось 16 лет, я сказал ему, что если он хочет вылечиться, то может позвонитьмне, и я сделаю все возможное, чтобы помочь. Когда мне исполнилось 18, он все еще принимал наркотики. Его наркотик — героин. Однажды ночью я смотрел новости и увидел, что произошел несчастный случай, в котором погибла женщина.

После того, как они дали описание автомобиля, я понял, что это похоже на машину отца. Поэтому я поехал к нему домой, чтобы увидеть, что у его машины было разбитое окно, отсутствующее боковое зеркало, вмятины на капоте и треснувшая фара. В тот момент я знал, что должен сдать своего отца. Поэтому я позвонил своему приятелю, который был полицейским, и он сообщил в подразделение, которое собиралось расследовать это. Выяснили, что это был он, и что леди, которую он убил, столкнула свою дочь с дороги, что привело к ее смерти.

Я знаю, что поступил правильно, сдав его, потому что он убил невинного человека, чтобы питать привычку, которая разрушила мою семью. Теперь эта привычка разрушила еще одну. Как только моя семья узнала, что это я сдал его, они отреклись от меня…