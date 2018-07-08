Операция «Тонкий лед», или как выстраивать отношения с бабушкой собственного ребенка

Автор блога в меру циничных мам «Эффект мамочки» Ольга Трояновская — о том, по каким вопросам возникают основные разногласия и как деликатно выйти из положения, избежав конфликта?

Сегодня в нашем эфире будоражащая и совершенно крышесносная для многих тема — отношения с бабушками собственных детей. В том числе и для меня, поэтому за этот материал я сажусь в некотором ступоре, с долей страха, малой толикой гнева, и, конечно, свой тонкий носик из норки высунуло чувство вины.

В России бабушки традиционно принимают участие в воспитании внуков и соответственно претендуют на собственное мнение по многим воспитательным вопросам. Тут мама часто голосует против, и немудрено — восприятие и методы воспитания у бабуль бывают очень специфические. Вопросы, по которым возникают разногласия, в каждой семье свои. Но есть парочка общих моментов, характерных для большинства бабушек нашей страны.

Один из камней преткновения бабушко-родительских взаимодействий — питание вообще и ребенка в частности. Практически каждая бабушка считает: чем больше еды и чем она тяжелее (они это называют — питательнее), тем лучше. Ребенок с нормальным весом всегда рассматривается как «худенький» и требует дополнительного докорма и усиления питательности. В лишнем весе, к сожалению, бабушки часто видят предмет для гордости и норму жизни. Это настойчивое фидерство может быть забавным, если у ребенка нет проблем с конституцией и ЖКТ, если же они есть, повод для конфликтов гарантирован.

По-бабушкиному особенны методы подачи этой самой еды. Во-первых, все традиционно преподносится в уменьшительно-ласкательной форме: огурчик, творожок, кашка, чаек. Во-вторых, чтобы пища была ребенком съедена, в бабулином арсенале масса приемов — кормление с ложки, уговоры, прибаутки и иезуитское «бедный-бедный помидорчик, он так хотел, чтобы его съели».

Вопрос «как одеть ребенка» тоже в этом смысле холиварный. В любых обстоятельствах каждая бабушка уверена: чем теплее, тем лучше. Еще одну кофточку. Еще одни носочки. Накрыть сверху пледиком. И не ходи босиком, ноги ледяные!

Если ребенку нездоровится, тут бабушкина позиция ортодоксальна — лечить всегда лучше, чем не лечить. Скорее таблеточку, сиропчик, горчичку в носки, натереть, закапать носик, сбить температуру. Рекомендация оставить в покое и просто давать больше пить, потому что вирус не лечится в принципе, обычно вызывает негодование — уморите ребенка своим пофигизмом!

Ну да ладно, с вышеперечисленным все ясно: большинство бабушек относятся к поствоенному поколению, которому по наследству передалось беспокойство о достаточности еды, теплой одежды и так далее. Поэтому обеспечение этих базовых потребностей с головой, с горкой, выше крыши — их основной инстинкт. Но есть и другие моменты, иногда вызывающие раздражение. Например, бабушкина позиция — всегда баловать, «быть хорошенькой». Мультики, сладости и прочие дитячьи мечты в неограниченных количествах, отсутствие запретов — хорошо это или плохо? С одной стороны, бабуля, которая балует, — классика, отдушина ребенка, радость выходного дня (или летних каникул), на которую мы все имели когда-то право. С другой, эту ее позицию тяжело принять маме — она-то своих правил игры не меняла, конфеты вместо котлет и смотреть часами канал «Карусель» не разрешает. Быть на этом фоне запрещающим монстром никому не охота, поэтому мамино раздражение тлеет и тлеет. К тому же опьяневшему от вседозволенности в гостях у бабушки ребенку дома требуется еще пара дней, чтобы прийти в себя и перестроиться.

Впрочем, все это просто требует принятия и некоторого дзена.

Действительно неприятный момент — нарушение бабушкой маминых границ, возбуждение чувства вины. Не просто заявить о своем мнении, а не мытьем, так катаньем донести, что родительские установки бабушка оценивает невысоко.

— Конечно, она у тебя болеет — в квартире-то как холодно! Конечно, у него аллергия — кормить грудью надо было дольше!

После бесед непосредственно с родителями часто начинается трансляция бабушкиных идей ребенку. Мама знакомой так жаждала ввести прикорм четырехмесячному внуку, что общалась с ним следующим образом: «Что, зубики режутся? Конечно, нету еще зубиков. А откуда они возьмутся, если мама ни желточек не разрешает, ни бульончику….» Наверное, четырехмесячный не считает месседж «твоя мама неправа», но ведь он будет расти, а бабуля — продолжать подобные фокусы.

Частая история: приглашенные в гости бабушки, едва переступив порог, с места в карьер начинают мыть негрязный пол, протирать и без того чистый стол. Или, несмотря на просьбы, всегда приносят свою еду в фольге и баночках — вот, нажарила тут тебе котлеток. Это позиционируется как помощь — вроде бы и не придраться. А на самом деле это заявка — у тебя не очень чистый пол, дорогая. Куда ты без меня, неряха. И есть-то поди нечего у вас. Конечно, позиция умной и уравновешенной мамы — поблагодарить и забыть. Но если ситуация с полом и котлетами перестала быть курьезной и повторяется из раза в раз, из выходных в выходные? В какой-то момент у мамы непременно бомбанет.

Еще один повод для недовольства (на первый взгляд, несущественный, но форумы так и кишат подобными криками душ): бабушка покупает ребенку много ненужного. Здесь, во-первых, конфликт эстетических предпочтений — ведь бабушка одевает ребенка сообразно своему вкусу, часто «нарядненько» и с «искрой». Во-вторых, качество вещей часто вызывает вопросы: китайские футболки, обувь из кожзама, колготки из «советского детства». Да что там, моей подруге достались от бабушки трусы с гордой, но двусмысленной надписью Diorella.

Если по горячим следам, то и в нашей семье произошла недавно ситуация. Приехала я к маме — завезла четырехлетнюю Лизу на полдня. Не успела я удалиться, Лиза с гиканьем вылетела из комнаты — похвастаться новыми туфлями, подаренными бабушкой. Я присмотрелась и оторопела. На дочкиных ногах (страдающих вальгусом, между прочим) красовались странные лакированные баретки цвета фуксии с нелепым тупым носом и, конечно, без намека на нормальную колодку. Да к тому же на два-три размера велики!

— Ммм, что это? — я наморщила нос, — Лиза, постарайся в них не упасть, а лучше сразу сними. И обратилась к маме:

— Зачем эти сомнительные покупки? Я привезу нормальную обувь.

— Продавщица сказала, они ортопедические, — виновато улыбалась бабушка.

— Вас обманули, это гораздо лучший мех, — хмыкала я.

— Но они мне нраааавятся! — фоном ныла Лиза, почуяв напряжение.

Я поспешила на выход, села в машину и задумалась. О том, как бабушка эти туфли выбирала — ехала на метро в «Детский мир», просила показать вон те, а потом вот эти. О том, как, наверное, обрадовалась, увидев такие вот розовые и с рюшами, — Лиза же любит мультики про принцесс. О том, как сразу купила, отказывая при этом в чем-то самой себе. О том, как я мимоходом уничтожила хорошее настроения двум любимым мною людям — просто потому, что какая-то ерунда не слишком вписалась в мои стандарты. И о том, что границы границами, ортопедия ортопедией, а сволочизм — сволочизмом. Мне было очень стыдно.

Возможно, наша проблема в том, что мы, как всегда, на перепутье Востока и Запада. Азиатская традиционная модель — бабушкина опека, но и вмешательство. Знакомая из Казахстана рассказывала, что еще в предыдущем поколении первого ребенка было принято отдавать бабушке с дедушкой — вот просто отдавать на воспитание, не на лето, не на выходные, а вообще (честно говоря, в голове не укладывается). А западная, наоборот, подразумевает полную свободу и бабушкино невмешательство, но и заботы не ждите. Какая-нибудь нидерландская свекровь будет раз в пару месяцев приходить с укладкой пить чай. И попробуйте попросить взять дитя на пару дней, удивлению ее не будет границ. Конечно, у нас тоже хватает бабушек, которые дорожат собственным комфортом, в свое время основательно задолбались с детьми и больше не хотят ни с кем сидеть. Как хватает и жалоб от их дочерей и невесток — родная бабуля, а посидеть не может.

Так вот, нам часто хочется влезть на елку, не ободрав деликатные части тела, — принять заботу и помощь, не принимая всех ее издержек. Бабушка — не няня. Хочешь полного подчинения и следования твоим инструкциям, тогда вперед на Помогатель или в агентство. Хочешь отзывчивости и безвозмездной помощи — будь готов и к «нагрузке». Отношения мамы с бабушками — это часто суровый замес из столкновения эпох и установок с едкой примесью личных обид и претензий, ведь отношения с собственной мамой не решены у многих из нас процентов на 70. А со свекровью — на все 90.

Я еще в начале пути по выстраиванию грамотных отношений с бабушками собственного ребенка, но уже успела наломать пару поленниц и сделать некоторые выводы. В идеале всем нам стоит:

— Оберегать свои границы. Бывают откровенно токсичные родственники, общение с которыми наносит травмы семье. Взвесить все за и против и, если эти отношения таковы, свести их к западной модели вежливого, но минимального взаимодействия.

— Но помнить: в погоне за личными границами и в желании утвердить право на последнее слово мы (по крайней мере — я) часто идем дальше, чем нужно. Очень здорово — отсечь всех, кто не такой, как ты, взять няню и наклеить ей ЦУ на холодильник. Но потребность в родных людях тоже никто не отменял, и идти на крайние меры нужно в крайних случаях.

— Никогда не уходить в шантаж. Он может быть двусторонним: а я вам тогда помогать не буду / а мы тебе тогда внука не привезем. Самая болезненная и бесполезная тактика. Не хочешь привозить — не надо, а угрозы ни к чему.

— Разобраться в себе. Некоторые вопросы к бабушкиному воспитанию — отголоски наших собственных детских обид. Если прояснить и закрыть для себя эти слабые места, реагировать спокойно и адекватно будет намного легче.

— Держать баланс и смотреть с позиции сильного. Уметь извиняться за свою неправоту. Прощать чужие слабости и помнить, что поменять человека — невозможно. Снисходительность всегда более благополучное чувство, чем агрессия. Даже если в этом противостоянии «мама — бабушка» кто-то будет не прав, это будем не мы.

— Запомнить свои ощущения по эту сторону баррикад. Лет через двадцать мне самой, надеюсь, выпадет случай стать бабушкой. И глядя на новый младенцеуспокатор с функцией столбикодержателя, не хотелось бы неодобрительно качать головой и вздыхать: «Божечки, вот в наше время такого не было!»

Текст: Ольга Трояновская